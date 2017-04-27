МЕНЮ
Twitter
﻿ 42
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

28.04.2017  

Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

28.04.2017  

Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата

28.04.2017  

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

28.04.2017  

Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии

28.04.2017  

Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ

27.04.2017  

Партия Додона отозвала собственную инициативу по демократизации Центризбиркома (DOC)
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

Опубликовано : 28 апрель 2017 г. 16:13 | Просмотров: 4007 | Категория: Криминал

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, а также зам.прокурора по борьбе с оргпреступностью Виталий Бусуйок замешаны в целом ряде коррупционных сделок и возбуждали уголовные дела за мзду.

Об этом заявил накануне мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Усатый сообщил, что располагает около 300 страниц документов, подтверждающих его слова, и намерен в ближайшее время предать гласности их содержание в виде документального расследования. Это расследование будет основано исключительно на документах, часть из которых с грифом «секретно», а также на аудио- и видеозаписях.

«В результате этого документального расследования будет доказано всем, кто такой Плахотнюк, кто такой Харунжен, кто такой Виорел Морарь, кто такой прокурор Бусуйок и многие другие», - подчеркнул Усатый. Кроме того, он заявил, что находящиеся у него документы указывают на вовлечение в коррупционные сделки и одного из заместителей генпрокурора.

«Я сейчас не хочу показывать все, что есть. Есть интересные аудиоматериалы. Мне важно, что из этих материалов вы узнаете, сколько стоит сегодня возбуждение уголовного дела, сколько стоят какие-то другие вещи заказного характера. Я хочу, чтобы вы узнали, сколько стоят сегодня в Молдове услуги прокурора Виталия Бусуйка. Сколько стоит Виорел Морарь, сколько стоит Харунжен. И еще раз говорю – это все будет основываться на доказательствах. Мы все с вами знаем, что они коррупционеры. Но вот так четко, с датами, с событиями и так далее, такого в Молдавии еще никто не делал», - резюмировал мэр Бельц, лидер Нашей партии» Ренато Усатый.

Ранее в молдавских СМИ уже сообщалось, что указанные Усатым прокуроры являются одними из самых преданных в системе прокуратуры.



Похожие новости
КРИМИНАЛ
Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока ...

Просмотров: 4005
Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве

Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве ...

Просмотров: 7237
KROLL пока ничего не сообщает о роли Плахотнюка в «краже миллиарда»

KROLL пока ничего не сообщает о роли Плахотнюка в «краже миллиарда» ...

Просмотров: 3477
Замешанный в «деле Магнитского» олигарх надеется на помощь США

Замешанный в «деле Магнитского» олигарх надеется на помощь США ...

Просмотров: 3718
Главред одного из независимых молдавских СМИ подвергся преследованию со стороны неизвестных (ВИДЕО)

Главред одного из независимых молдавских СМИ подвергся преследованию со стороны неизвестных (ВИДЕО) ...

Просмотров: 2686
Представители Демпартии угрожали мэру Фалешт расправой над детьми (AUDIO)

Представители Демпартии угрожали мэру Фалешт расправой над детьми (AUDIO) ...

Просмотров: 2849


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2202
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1878
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6989
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13547
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Просмотров: 32358
Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Просмотров: 26032
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Просмотров: 23451
Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Просмотров: 19117
Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Просмотров: 15419
Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 14720
Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Просмотров: 14685
Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)

Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)

Просмотров: 14185
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2385
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6756
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7944
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7096
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7004
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

28.04.2017  Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата
28.04.2017  Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии
28.04.2017  Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ
ЛЮДИ
Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе

Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе

17.04.2017  В Кишинёве обсудят инициативу власти об изменении избирательной системы и единый Марш Победы
12.04.2017  Еще одна оппозиционная партия присоединилась к Декларации о недопущении избирательной реформы Плахотнюка
07.04.2017  В субботу по улицам Кишинева пройдет протест против антинародных действий властей
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

19.04.2017  Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве
14.04.2017  KROLL пока ничего не сообщает о роли Плахотнюка в «краже миллиарда»
12.04.2017  Замешанный в «деле Магнитского» олигарх надеется на помощь США



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2017 (66)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank