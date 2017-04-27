Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока ...

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, а также зам.прокурора по борьбе с оргпреступностью Виталий Бусуйок замешаны в целом ряде коррупционных сделок и возбуждали уголовные дела за мзду.

Об этом заявил накануне мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Усатый сообщил, что располагает около 300 страниц документов, подтверждающих его слова, и намерен в ближайшее время предать гласности их содержание в виде документального расследования. Это расследование будет основано исключительно на документах, часть из которых с грифом «секретно», а также на аудио- и видеозаписях.

«В результате этого документального расследования будет доказано всем, кто такой Плахотнюк, кто такой Харунжен, кто такой Виорел Морарь, кто такой прокурор Бусуйок и многие другие», - подчеркнул Усатый. Кроме того, он заявил, что находящиеся у него документы указывают на вовлечение в коррупционные сделки и одного из заместителей генпрокурора.

«Я сейчас не хочу показывать все, что есть. Есть интересные аудиоматериалы. Мне важно, что из этих материалов вы узнаете, сколько стоит сегодня возбуждение уголовного дела, сколько стоят какие-то другие вещи заказного характера. Я хочу, чтобы вы узнали, сколько стоят сегодня в Молдове услуги прокурора Виталия Бусуйка. Сколько стоит Виорел Морарь, сколько стоит Харунжен. И еще раз говорю – это все будет основываться на доказательствах. Мы все с вами знаем, что они коррупционеры. Но вот так четко, с датами, с событиями и так далее, такого в Молдавии еще никто не делал», - резюмировал мэр Бельц, лидер Нашей партии» Ренато Усатый.

Ранее в молдавских СМИ уже сообщалось, что указанные Усатым прокуроры являются одними из самых преданных в системе прокуратуры.