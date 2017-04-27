Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата ...

Палихович, которая представляла в парламенте ЛДПМ, объявила о своем решении сложить депутатский мандат перед закрытием заседания парламента.

По ее признанию, самое главное, что она поняла, находясь в политике, что «в молдавской политике нет принципов». «О ценностях даже говорить не буду. В молдавской политике есть только интересы, причем не интересы общества, а узко партийные интересы. Демократия в Молдове провалилась», - заявила Лилиана Палихович.

Палихович, которая с 2009 по 2016 г.г. находилась в правящей коалиции, обратилась к голосовавшим за нее избирателям с извинениями.

После ухода Лилианы Палихович, во фракции ЛДПМ остались пять депутатов из 23, прошедших по результатам парламентских выборов 2014 года.

Примечательно, что после решения о сложении своих мандатов депутаты ЛДПМ Кирилла Лучинского и генерального секретаря партии Виктора Рошки, вновь пришедшие депутаты сразу объявили о переходе в Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.

Следующим по списку депутатом ЛДПМ является Николай Олару, бывший депутатом в парламенте предыдущего созыва.