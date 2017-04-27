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Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

Опубликовано : 28 апрель 2017 г. 21:17 | Просмотров: 2189 | Категория: Власть

Украинские адвокаты задержанных в Украине по обвинению в «покушении» на Плахотнюка сообщили новые факты, прямо указывающие на постановочный характер истории с покушением на молдавского олигарха.

Как сообщили украинские адвокаты изданию Newsmaker, все детали дела указывают на его постановочный характер. В подтверждение этого говорит и тот факт, что по данному «резонансному транснациональному преступлению» под стражей находится лишь один человек. Другие пятеро задержанных 7 апреля в Украине, были избиты и отпущены безо всякого процессуального статуса. Лишь двое из них были допрошены, как свидетели.

Как сообщили адвокаты, их подзащитный Александр А. в юности занимался спортивными единоборствами.

Известно, что к Александру обратился некий Василий, постоянно проживающий в Приднестровье,  предложив за баснословное вознаграждение «обстрелять «мухами» один из этажей некоего офисного здания в Кишиневе».

«Наш клиент, в свою очередь, решил заработать, получив предоплату, но не исполняя порученного криминального замысла. То есть, по его собственным словам, Александр А. решил «развести Василия на деньги». Далее по требованию нашего клиента Василий организовал передачу ему ста тысяч долларов США, которые были нужны якобы для подготовки обстрела кишиневского офиса. Для отвода глаз осенью прошлого года Александр А. дважды посетил столицу Молдовы, якобы присматриваясь к местным условиям и оценивая возможность реализации преступного замысла. Еще раз подчеркну, что все это он делал лишь для отвода глаз, не собираясь ничего исполнять», - сообщила адвокат Валерия Журбас.

Далее, на Александра было совершено покушение, после чего он «передал связь с заказчиком Василием из Приднестровья одному из своих знакомых».

«Никаких конкретных имен «жертв» Василий из Приднестровья нашему подзащитному не называл. То есть спорна сама квалификация этого уголовного дела украинскими следователями как «покушение на убийство», да еще и конкретного гражданина Молдовы Владимира Плахотнюка», - сообщила адвокат.

Кроме того, адвокаты отметили целый ряд других фактов, указывающих на сфабрикованный характер дела.

«В первых официальных сообщениях молдавских правоохранительных органов прямым текстом говорится о том, что по этому делу они задержали как минимум двоих граждан Украины. На фото и видео, переданных МВД Молдовы для публикации в СМИ, отчетливо виден человек, гражданин Украины, которому наш клиент передал связь с заказчиками. Однако уже вечером того же дня, 7 апреля, этого человека допрашивают как свидетеля... следователи на Украине. Кроме того, никого из задержанных в Молдове граждан вашей страны, чьи имена и фотографии опубликованы СМИ, подзащитный не знает. Наше с коллегой мнение — все это фарс и постановочные задержания. Изначально неграмотная комбинация преступления. И еще раз: не думаю, что этот замысел возник на Украине», - говорит адвокат.

После ознакомления с материалами делом, адвокаты также уверены, что в нем также нет и никакого «российского следа». «Зато есть зримый «молдавский след». Следователи давят на нашего клиента, запугивая его экстрадицией в Молдову. Где он якобы «быстро во всем сознается». Хотя, насколько мы знаем, Молдова требования об экстрадиции граждан Украины в связи с этим расследованием не направляла», - добавила украинский адвокат Валерия Журбас.

Ранее уже сообщалось, что несмотря на иронию, с которой была воспринята в молдавском обществе новость о «покушении» на лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, молдавские прокуроры продолжают настаивать на ее достоверности, предоставляя все новые факты в пользу разработанной ими версии, утверждая, что заказчиком «покушения» является проживающий в России Григорий Карамалак.  

В частности, 27 апреля прокурор Виталий Бусуйок вновь продемонстрировал оружие из которого якобы планировалось ликвидировать Плахотнюка, но не уточнил, зачем «киллерам» были нужны пистолеты с глушителями, если планировалось расстрелять офис Плахотнюка из гранатометов.

Как было сообщено 7 апреля, всего было задержано 17 человек, интересовавшихся жизнью Плахотнюка: восемь – в Кишиневе и 9 – в Киеве.

Примечательно, что вся история с так называемым «предотвращенным заказным убийством Плахотнюка» вызвала исключительно насмешки. После появления этой новости, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк открыто обвиняется в социальных сетях в инсценировке собственного покушения. Одной из самых распространенных предполагаемых версий этой инсценировки является возможное психическое расстройство.

Сам Владимир Плахотнюк пока никак не комментировал произошедшее. Прокуроры также не сообщили, если уже был проведен допрос Плахотнюка в качестве потерпевшего.



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