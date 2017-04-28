В крупнейших городах России прошли акции против выдвижения Путина на новый срок (ВИДЕО) ...

Как сообщила «Открытая Россия», в Москве на митинги также вышли дальнобойщики, протестующие против системы «Платон», и москвичи, протестующие против реновации, которая предусматривает массовый снос пятиэтажек.

В Москве и Санкт-Петербурге власти не согласовали акцию «Надоел». Организаторы акции предложили ее участникам написать на специальных бланках официальные письма на имя российского президента Владимира Путина и призвать его не идти на выборы.

По данным организаторов, в Москве к акции движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» против нового президентского срока Владимира Путина присоединилось от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек.

Мероприятие в Москве продлилось около полутора часов, после того как все желающие передали письма в приемную президента, активисты отправились на Красную площадь.

«Цель акции была не в численности, главное — заявить в повестке требование ухода Путина», - заявила РБК пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен.

В Санкт-Петербурге, полиция разогнала акцию по сбору протестных писем «Надоел». Как сообщает местное издание «Фонтанка», десятки человек были задержаны вместе с урной и посланиями к президенту Путину. Силовики взяли наиболее активную группу участников в кольцо, где оказались и журналисты, и по одному проводили или дотащили до автобуса.

Как сообщает Радио «Свобода», основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский назвал "успешно состоявшейся" протестную акцию "Надоел". По его словам, несмотря на то, что людей перед проведением акции "специально запугивали", а во время самого протеста их сопровождала "толпа полицейских", активисты подали обращения в администрацию президента с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах в 2018 году.

«Люди пришли [на акцию] полностью в соответствии с законом. Они имели полное право в свой выходной день принести письма в администрацию президента с теми требованиями, которые в этих письмах изложены», – заявил Ходорковский в эфире YouTube-канала "Открытой России". Задержания участников акции "Надоел" в Санкт-Петербурге он назвал проявлением "неадекватности" со стороны местных властей.

Акция под лозунгом «Надоел» была анонсирована на конгрессе «Открытой России» в середине апреля. Тогда ее организаторы предложили активистам написать Путину письма с требованиями и критикой власти и отнести их в приемную президента 29 апреля. За несколько дней до акции в офисе ОР прошли обыски, а британские подразделения движения были признаны нежелательными организациями на территории России.

Акции были запланированы в 30 российских городах. Больше всего задержаний было в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний, по данным «Открытой России», Тула, где был задержан 21 человек, на третьем — Кемерово с 15 задержанными, которые были отпущены из-за неправильно составленных протоколов.