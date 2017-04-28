Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову ...

Глава ДТЭК Максим Тимченко отказался сообщить украинским журналистам цену, по которой с 1 апреля компания продает электроэнергию в Молдову.

В своем интервью украинскому изданию «Экономическая правда», управляющий компании украинского олигарха Рината Ахметова сообщил, что вопрос о выборе этой компании в качестве экспортера электроэнергии в Молдову был решен еще в декабре прошлого года, когда ДТЭК выиграла тендер на молдавское сечение. Основным конкурентом компании Рината Ахметова было государственное предприятие «Укринтерэнерго».

На вопрос журналиста о том, как поставки в Молдову соотносятся с тем, что в Украине серьезные проблемы с углем, из которого вырабатывается электроэнергия, управляющий компанией ответил, что в Украине есть избыток электроэнергии и «даже один атомный блок был выведен в простой, потому что нет потребления электроэнергии».

«Экспорт в Молдову прежде всего играет на руку "Энергоатому", потому что вся идеология ведется о дополнительной нагрузке на него», - добавил Тимченко, объясняя выгоду поставок украинской электроэнергии в Молдову.

В то же время поставщик отказался называть цену, по которой украинская электроэнергия продается в Молдову. «Цену сделки назвать не могу», - заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.

Как сообщало Минэкономики Молдовы, с 1 апреля реализуется новая схема поставок электроэнергии из Украины через компанию ДТЭК. Минэкономики Молдовы сообщило тогда и цену закупки в 50,2 долл. за МВт*ч.

В то же время, всего за две недели до подписания контракта, в украинских СМИ была озвучена цена в 32-34 долл. за МВт*ч, по которой принадлежащая украинскому олигарху Ахметову компания ДТЭК трэйдинг была готова поставлять электроэнергию вМолдову. Эта цена была даже ниже предоставляемой на внутреннем украинском рынке оптовой цены. Как сообщалось, украинское Министерство энергетики специально под экспорт в Молдову предложило расчет по удешевлению Оптовой рыночной цены (ОРЦ) и ввело новый термин: «ОРЦ с учетом объема дотаций для компенсации потерь от осуществления поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на экспорт».

С учетом НДС, цена поставок в Молдову не должна была превышать 40,8 долл. за 1 МВт*ч.