МЕНЮ
Twitter
﻿ 40
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:02  

Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову

29.04.2017  

В крупнейших городах России прошли акции против выдвижения Путина на новый срок (ВИДЕО)

28.04.2017  

Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

28.04.2017  

Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата

28.04.2017  

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

28.04.2017  

Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову

Опубликовано : 30 апрель 2017 г. 09:02 | Просмотров: 910 | Категория: Страна

Цена поставок украинской электроэнергии в Молдову продолжает вызывать подозрения в Украине, а руководство компании-поставщика ДТЭК отказывается называть цену поставок.

Глава ДТЭК Максим Тимченко отказался сообщить украинским журналистам цену, по которой с 1 апреля компания продает электроэнергию в Молдову.

В своем интервью украинскому изданию «Экономическая правда», управляющий компании украинского олигарха Рината Ахметова сообщил, что вопрос о выборе этой компании в качестве экспортера электроэнергии в Молдову был решен еще в декабре прошлого года, когда ДТЭК выиграла тендер на молдавское сечение. Основным конкурентом компании Рината Ахметова было государственное предприятие «Укринтерэнерго».

На вопрос журналиста о том, как поставки в Молдову соотносятся с тем, что в Украине серьезные проблемы с углем, из которого вырабатывается электроэнергия, управляющий компанией ответил, что в Украине есть избыток электроэнергии и «даже один атомный блок был выведен в простой, потому что нет потребления электроэнергии».

«Экспорт в Молдову прежде всего играет на руку "Энергоатому", потому что вся идеология ведется о дополнительной нагрузке на него», - добавил Тимченко, объясняя выгоду поставок украинской электроэнергии в Молдову.

В то же время поставщик отказался называть цену, по которой украинская электроэнергия продается в Молдову. «Цену сделки назвать не могу», - заявил глава ДТЭК Максим Тимченко.

Как сообщало Минэкономики Молдовы, с 1 апреля реализуется новая схема поставок электроэнергии из Украины через компанию ДТЭК. Минэкономики Молдовы сообщило тогда и цену закупки в 50,2 долл. за МВт*ч.

В то же время, всего за две недели до подписания контракта, в украинских СМИ была озвучена цена в 32-34 долл. за МВт*ч, по которой принадлежащая украинскому олигарху Ахметову компания ДТЭК трэйдинг была готова поставлять электроэнергию вМолдову. Эта цена была даже ниже предоставляемой на внутреннем украинском рынке оптовой цены. Как сообщалось, украинское Министерство энергетики специально под экспорт в Молдову  предложило расчет по удешевлению Оптовой рыночной цены (ОРЦ) и ввело новый термин: «ОРЦ с учетом объема дотаций для компенсации потерь от осуществления поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на экспорт».

С учетом НДС, цена поставок в Молдову не должна была превышать 40,8 долл. за 1 МВт*ч.



Похожие новости
СТРАНА
Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову

Украинский поставщик скрывает цену поставок электроэнергии в Молдову ...

Просмотров: 924
Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья

Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья ...

Просмотров: 1517
В городах Гагаузии прошли митинги протеста против чрезмерных штрафов и намерения добычи нефти и газа в регионе

В городах Гагаузии прошли митинги протеста против чрезмерных штрафов и намерения добычи нефти и газа в регионе ...

Просмотров: 1628
В Международный день рек прошли гражданские акции против намерений Украины построить каскад ГЭС на Днестре (ФОТО)

В Международный день рек прошли гражданские акции против намерений Украины построить каскад ГЭС на Днестре (ФОТО) ...

Просмотров: 1167
Руководство Гагаузии озаботилось решением правительства о сдаче в концессию земли на Юге Молдовы

Руководство Гагаузии озаботилось решением правительства о сдаче в концессию земли на Юге Молдовы ...

Просмотров: 3231
Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

Просмотров: 2372


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2218
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1894
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6993
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13558
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Просмотров: 32381
Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Просмотров: 26145
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Просмотров: 24741
Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Просмотров: 19123
Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Просмотров: 15441
Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 14768
Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Просмотров: 14698
Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)

Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)

Просмотров: 14193
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2406
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6773
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7969
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7113
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7021
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

28.04.2017  Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата
28.04.2017  Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии
28.04.2017  Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ
ЛЮДИ
Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе

Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе

17.04.2017  В Кишинёве обсудят инициативу власти об изменении избирательной системы и единый Марш Победы
12.04.2017  Еще одна оппозиционная партия присоединилась к Декларации о недопущении избирательной реформы Плахотнюка
07.04.2017  В субботу по улицам Кишинева пройдет протест против антинародных действий властей
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

19.04.2017  Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве
14.04.2017  KROLL пока ничего не сообщает о роли Плахотнюка в «краже миллиарда»
12.04.2017  Замешанный в «деле Магнитского» олигарх надеется на помощь США



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank