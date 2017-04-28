Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ ...

Авторитетное в Евросоюзе издание Eureporter посвятило ряд статей происходящим в Молдове преследованиям за инакомыслие и политическим репрессиям в отношении возглавляемой Ренато Усатым партии.

Ниже приводится текст одной из них, вышедшей под заголовком «Дело Ренато Усатого как символ «захваченного государства» в #Молдове»:

За последние шесть лет Молдова претерпела трагический переход от того, чтобы стать «историей успеха» восхваляемого восточного партнерства ЕС до того, что генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд назвал ее «захваченным государством», пишет Колин Стивенс в издании Eureporter.

Молдова также сталкивается с перспективой оказаться «несостоятельным государством» в компании Северной Кореи, если ее молодая демократическая система останется в руках олигархов, включая всемогущего бизнес-магната Влада Плахотнюка (на фото), человека, который фактически управляет страной.

Его обвиняют в использовании подконтрольных ему инструментов власти для подавления оппозиционных сил путем произвольных арестов, шантажа и сфабрикованных судебных процессов.

В частности, Плахотнюк хочет избавиться от лидера «Нашей партии» и мэра Бельц Ренато Усатого, а также других местных лидеров партии.

Чтобы осветить бедственное положение, с которым в настоящее время сталкивается страна, на этой неделе в Страсбург прибыла высокопоставленная делегация из Молдовы, чтобы побеседовать с парламентариями и другими высокопоставленными чиновниками.

Выступая на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге в четверг, каждый представитель молдавской стороны рассказал, что большинство их коллег находятся под следствием по сфабрикованным судебным процессам, инициированным доверенными лицами Плахотнюка в судебных органах и прокуратурах.

Среди молдавских политиков, приехавших в Страсбург, были Илиан Кашу, муниципальный советник Кишинева; Елена Грицко, муниципальный советник Бельц; Виктор Богатько, мэр г. Рышкан; Виктор Петриогло, мэр г. Вулканешты; Эдуард Плешка, городской советник Фалешт и адвокат Анжела Истрати.

Целью, по их словам, было предоставление «подлинной и объективной информации о том, что действительно происходит на молдавской политической сцене».

«Дело Ренато Усатого, ведущего оппозиционного политика, является символом захваченного молдавского государства, и именно поэтому мы, члены подавленной молдавской оппозиции, обратились в Совет Европы в поисках справедливости».

Представители Молдовы добавили: «Режим Плахотнюка использует все средства, чтобы удержать Усатого в изгнании в России. Плахотнюк даже предложил ему большую сумму денег, чтобы навсегда покинуть страну».

«Причина в том, что Усатый успешно сотрудничает с правоохранительными органами в Румынии и Великобритании, чтобы избавить страну от Плахотнюка. Плахотнюк также опасается, что Усатый будет сотрудничать с британскими властями в связи с уголовным делом, связанным с убийством российского банкира».

12 апреля ЕС согласился предоставить Молдове финансовую помощь на сумму около 100 млн. евро, которая, предположительно, поможет осуществлению программы структурных реформ.

Но Виктор Петриоглу, мэр г. Вулканешты в Гагаузской автономии, сказал: «Регион, который управляется оппозицией, никогда не получал никакой европейской помощи, предоставленной Молдове. Это показатель избирательной демократии, которая в настоящее время действует в стране».

Усатый представил документы о предполагаемом участии Плахотнюка и его близкого соратника Илана Шора в том, что было названо «кражей века», когда 1 миллиард евро таинственно исчез из государственных банков Молдовы.

Дополнительное замечание было сделано Анжелой Истрати, которая сказала: «Мы ожидаем от Совета Европы правильной реакции в отношении дела Ренато Усатого и других политических заключенных в Молдове».

«Мы также хотели бы видеть жесткий мониторинг ситуации в Молдове».

Елена Грицко, заместитель председателя «Нашей партии» и докладчик на пресс-конференции, сказала: «Мы хотели бы, чтобы Совет Европы расследовал преступления, совершенные Плахотнюком. Усатый не скрывается, но является жертвой режима Плахотнюка».

«Если он вернется в Молдову, он будет арестован и, скорее всего, убит в тюрьме. Это одна из причин, по которым Совет Европы правильно назвал Молдову «захваченным государством»».

«Жертвы Плахотнюка – это его политические соперники, популярность которых угрожает бросить вызов его силе и стремлениям контролировать политические механизмы страны».

«Дело Ренато Усатого и его партнеров по партии ясно доказывает, что в настоящее время в Молдове не применяются нормальные законы. Вместо этого мы видим сфабрикованные судебные процессы, вытеснение партийных кандидатов из различных избирательных кампаний и ордер на арест, выданный офисом молдавского Интерпола на имя Усатого».

«Мы здесь, чтобы защищать наш народ и нашу государственность. Мы также пытаемся защитить своих коллег, которые сейчас находятся в тюрьме или подвергаются судебному преследованию».

Она добавила: «Сегодня мы спрашиваем: действительно ли Страсбург способен гарантировать права молдавской оппозиции, которые считаются должными в других странах Европы?»

Другой докладчик Илиан Кашу сказал, что делегация была «очень тепло встречена» представителями ПАСЕ, которые, по его словам, обещали взять ситуацию в стране «под строгий контроль» и направить мониторинговые группы СЕ в Молдову.

Кашу сказал: «Они обещали использовать все законные средства для восстановления правопорядка в стране. Когда мы встретились с комиссаром по правам человека в начале этой недели, он пообещал приехать в Молдову в сентябре с миссией по установлению фактов. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что Интерпол занялся делом Ренато Усатого».

Кашу сказал журналистам, что обвинения против Усатого были «абсолютно беспочвенны», добавив: «Как обычно, они обвинили его в чем-то, чего он никогда не делал. Все обвинения выдвигались с нарушением судебных процедур».

«Например, его обвиняют в контрабанде иностранной валюты в страну, а в другом деле речь идет об обвинениях в убийстве и ряде других преступлений!»

Во время четырехдневного пребывания в Страсбурге по приглашению в Венецианскую комиссию Совета Европы молдавские представители провели многочисленные встречи с должностными лицами и народными депутатами ПАСЕ.

Они встретились с заместителем председателя Венецианской комиссии Томасом Маркертом и обсудили тревожную ситуацию с возможными радикальными изменениями в избирательной системе Молдовы, которые были недавно инициированы Плахотнюком и встречены скептицизмом со стороны Комиссии.

Представители Молдовы подчеркнули, что это изменение в законе о выборах направлено лишь на то, чтобы поддержать Демократическую партию Плахотнюка, которая в настоящее время пользуется очень низкой популярностью в стране.

Молдавские представители также провели подробные переговоры с лидерами Социалистической группы ПАСЕ во главе с итальянским депутатом Микеле Николетти и Стефаном Шеннахом из Австрии.

Итальянский сенатор Сержио Дивина пообещал внимательно следить за ситуацией, и после встречи с молдавской делегацией Николетти и Шеннах говорили о необходимости «внимательно следить за ситуацией» в Молдове, как это происходит в других странах.

Представители Human Rights Watch, ведущей неправительственной по правам человека, также встретились с делегацией и заявили, что ситуация в стране «должна быть взята под жесткий контроль».

После продуктивной серии встреч делегация сказала, что четкое сообщение, появившееся во время визита на этой неделе во Францию, было следующего содержания: «Необходимо внимательно наблюдать за политическим ландшафтом Молдовы, поскольку он страдает от незаконных действий своего единственного олигарха – Влада Плахотнюка».

«Этот человек подчинил себе судебную систему и правоохранительные органы Молдовы и поставил их в зависимость от своих политических амбиций».

По словам специального докладчика ПАСЕ Берндта Фабрициуса, он будет внимательно следить за делом Ренато Усатого в связи с «красным уведомлением» в отношении него со стороны молдавского офиса Интерпола. Его дело, среди прочего, будет проверяться детальнее, поскольку у ПАСЕ есть серьезные основания подозревать, что некоторые государства, (и как утверждается, Молдова – одно из них), злоупотребляют системой Интерпола, который позволяет полиции преследовать политических оппонентов за границей.

Колин Стивенс