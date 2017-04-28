70 % граждан считают, что в Молдове устанавливается тоталитаризм и диктатура - Опрос
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Тоталитаризм и концентрация власти в одних руках стали реальностью в Молдове 2017 года.
Об этом говорится в результатах опубликованного в конце апреля «Барометра общественного мнения».
Согласно указанному опросу общественного мнения, более двух третей граждан согласились с утверждением: «В последнее время в Республике Молдова все сильнее проявляется тенденция к установлению тоталитарного режима, в котором власть сконцентрирована в руках единственного человека».
Из всех опрошенных, 38 % заявили, что полностью согласны с этим утверждением. Еще 32% респондентов отчасти согласились. Всего 18 % опрошенных не согласились с этим утверждением.
Примечательно, что молодежь является наиболее уверенной в установлении диктатуры в Молдове. В возрастной категории 18-29 лет, согласились с этим утверждением 73% граждан.
Ранее уже неоднократно сообщалось о полном контроле правящей в Молдове Демпартии над всеми органами власти, включая судебную и законодательную. Контролирующие органы также находятся под прямым контролем лидера этой партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Согласно многочисленным отчетам о состоянии свободы слова, не менее 70% СМИ в Молдове также принадлежат, либо контролируются Плахотнюком.
Молдова является ассоциированным членом Евросоюза, после того, как 29 ноября 2014 года было подписано Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС.
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