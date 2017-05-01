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9 мая в Кишиневе будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы

Опубликовано : 02 май 2017 г. 13:52 | Просмотров: 2162 | Категория: Люди

Общественный совет «За Свободную Родину» объявил о подготовке целого ряда масштабных мероприятий в честь 72-летия Великой Победы, среди которых и намеченный  на 7 мая грандиозный автопробег по улицам Кишинева.

Как сообщила пресс-служба Общественного совета «За Свободную Родину», ежедневно накануне Дня Победы запланированы акции по всей стране: облагораживание воинских захоронений и мемориальных комплексов, посещение ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им помощи, проведение музыкальных и поэтических вечеров, организация круглых столов и конференций, проведение Маршей Победы в городах страны, на которых будет развернута самая большая Георгиевская лента. «Только на этой неделе подобные акции состоятся в Бельцах, Ваду-луй-Водэ, Новых Аненах, Тараклии, Комрате, Кагуле и других городах. Кульминацией мероприятий Общественного совета "За Свободную Родину" станет самый масштабный в истории страны автопробег, запланированный на 7 мая, 11.00, на Площади Победы (площадь Великого Национального Собрания), а так же 9 мая на центральной площади столицы будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы, после чего участники акции пройдут маршем до Мемориала воинской славы "Вечность"», - говорится в распространенном пресс-релизе.

«Самое главное, что всем нам удалось - объединиться. Общими усилиями местных властей ряда городов, ряда оппозиционных политформирований и неправительственных организаций мы сумеем достойно отметить День Победы. А рекордное Знамя Победы, развернутое на центральной площади Кишинева, будет являться символом нашего Великого прошлого и нашего стремления к свободному будущему. Победа будет за нами!» - заявил председатель Общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Организаторы отмечают, что в Общественный совет «За Свободную Родину» входит более 90 общественных организаций, включая Совет ветеранов Республики Молдова. Также, к инициативе Совета совместно отпраздновать 72-летие Великой Победы без партийных флагов присоединились ПКРМ, «Наша партия», партия «Patria», «Патриоты Молдовы» и другие политформирования и движения страны. Приглашение Общественного совета объединиться вокруг празднования Дня Победы без партийных флагов проигнорировала только Партия социалистов.



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