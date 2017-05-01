Мэр Бессарабки освобожден из-под домашнего ареста ...

Об этом сообщил в социальной сети вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

Комратская Апелляционная палата вынесла во вторник решение о переводе мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш под судебный контроль.

«Апелляционная палата Комрата перевела примара Бесарабки из-под домашнего ареста на судебный контроль», - говорится в сообщении политика в Facebook.

Ранее уже сообщалось, что решение об аресте мэра города Бессарабка было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье.

Действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки получили единогласное осуждение со стороны Конгресса местных властей Молдовы, объединяющего примаров от всех политических партий.

24 марта Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

16 апреля, Чимпоеш был переведен из Кишиневского СИЗО, где содержался последний месяц, под домашний арест.

Решение об изменении меры пресечения в отношении мэра города было принято 11 апреля, когда, опасаясь гнева горожан, власти согнали в Бессарабку сотни полицейских, а ворота суда, где проходил процесс над мэром, были заварены сваркой.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.