Власти запретили референдум против строительства завода по утилизации опасных отходов в пригороде Кишинева ...

Центризбирком вынес постановление об отмене решения местного совета города Сынджера об организации референдума в связи с намерением властей построить завод по утилизации отходов, содержащих кадмий и ртуть.

Согласно более раннему решению Центризбиркома от 14 апреля, местный референдум по этому вопросу должен был состояться 21 мая.

ЦИК мотивировал свое решение отказать населению пригородов Кишинева в организации референдума «нарушением законных мер по принятию решений местным органом власти по организации местного референдума». При принятии своего решения ЦИК руководствовался мнением Кишиневского офиса Госканцелярии, опротестовавшего соответствующее решение местного совета.

Решение местного совета Сынджеры, объединяющего жителей Сынджеры, Реваки и Добруджи, было принято в марте по итогам общественных слушаний, созванных по инициативе местного советника от «Нашей партии» Иона Дука.

Единогласное возмущение жителей вызвало намерение властей разместить в непосредственной близости от пригородов столицы завода по утилизации опасных отходов, содержащих кадмий и ртуть.

Примечательно, что решение о строительстве опасного объекта было разрешено министром экологии Валериу Мунтяну. Власти настаивают на том, что перед принятием решения были проведены общественные слушания, хотя жители признаются, что никто не был ознакомлен с планами по возведению опасного производства.

Несмотря на это, в феврале этого года примар г.Сынджера выдал градостроительный сертификат, позволяющий начало работ по строительству завода.

Более полутысячи собравшихся тогда на слушания заявили о своем категорическом несогласии с планами властей.

Кроме того, было решено, что вопрос о строительстве подобного объекта может быть решен только после проведения местного референдума.

Примаром города Сынджера является представитель Либеральной партии.