О решении правящей Демпартии объявил во вторник ближайший родственник Плахотнюка, спикер парламента Андриан Канду.

По словам Канду, если президент не подпишет принятую парламентом инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, депутаты вновь проголосуют за нее, и глава государства будет вынужден подписать документ.

Перечень праздничных дней является составной частью Трудового кодекса, а согласно принятым 28 апреля большинством депутатов изменений, в статье «Официальные праздники», после пункта "9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины" появился еще один пункт "9 мая — День Европы".

После принятия изменений, Игорь Додон в качестве президента заявил, что не намерен промульгировать закон.

«Президент имеет право, если у него есть правовые основания, вернуть проект обратно в парламент. Если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать», — сказал спикер парламента после обсуждения этого вопроса на еженедельном заседании правящей партии.

В то же время, Канду сообщил, что «9 мая останется днем, когда отмечается День Победы и чтится память павших в годы Второй мировой войны.

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не заявлял о своих дальнейших действиях, сообщив лишь, что «9 Мая был и останется Днем Победы. Вне зависимости от того, чего желает парламентское большинство евроунионистов».

Ранее уже неоднократно сообщалось, что контролирующий молдавскую власть олигарх, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк является гражданином России с 2004 года, когда он получил паспорт РФ в качестве жителя Приднестровья по фальшивым документам.