Приближенный Плахотнюка обвинен в использовании Интерпола в интересах олигарха (ВИДЕО)
|
Представитель ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка, председатель Мониторингового комитета Интерпола Виталий Пырлог заподозрен ПАСЕ в злоупотреблениях международной системой Интерпола.
Об этом заявил спецдокладчик ПАСЕ по злоупотреблениям системой Интерпола Бернд Фабрициус.
«Я исследовал систему Интерпола и попытался установить механизмы, которые позволили бы избежать систематическое использование некоторыми странами систему красных меток, чтобы блокировать деятельность оппозиционных политиков», - заявил Фабрициус.
Кроме того, по его словам, известен факт, что и в Молдове имеют место случаи злоупотребления возможностями международной системой Интерпола. «Я также озабочен тем, что Комиссию по контролю за файлами возглавляют люди, которые подозреваются в том, что имеют отношение к злоупотреблениям этой системой. Лично я это подозрение не проверял», - добавил он.
В заключение Фабрициус подчеркнул, что выходцы из страны, которая подозревается в злоупотреблении системой Интерпола, никак не могут участвовать в проверке на законность издания красных меток.
Ранее в ПАСЕ состоялась конференция на тему злоупотреблений международной системой Интерпола. В ходе конференции молдавская правозащитница Анна Урсаки объявила о том, что одну из ключевых комиссий Интерпола — по контролю за файлами - возглавил приближенный олигарха Владимира Плахотнюка Виталие Пырлог. Тогда она подчеркнула, что олигарх использует международную систему для преследования своих политических противников.
Источник: moldnews.md
|Код видео:
Канду считает «Молдтелеком» частной структурой (ВИДЕО) ...Просмотров: 832
Приближенный Плахотнюка обвинен в использовании Интерпола в интересах олигарха (ВИДЕО) ...Просмотров: 3771
Власти запретили референдум против строительства завода по утилизации опасных отходов в пригороде Кишинева ...Просмотров: 1098
Мэр Бессарабки освобожден из-под домашнего ареста ...Просмотров: 1034
70 % граждан считают, что в Молдове устанавливается тоталитаризм и диктатура - Опрос ...Просмотров: 2207
|17.04.2017
|В Кишинёве обсудят инициативу власти об изменении избирательной системы и единый Марш Победы