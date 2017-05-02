Приближенный Плахотнюка обвинен в использовании Интерпола в интересах олигарха (ВИДЕО) ...

Об этом заявил спецдокладчик ПАСЕ по злоупотреблениям системой Интерпола Бернд Фабрициус.

«Я исследовал систему Интерпола и попытался установить механизмы, которые позволили бы избежать систематическое использование некоторыми странами систему красных меток, чтобы блокировать деятельность оппозиционных политиков», - заявил Фабрициус.

Кроме того, по его словам, известен факт, что и в Молдове имеют место случаи злоупотребления возможностями международной системой Интерпола. «Я также озабочен тем, что Комиссию по контролю за файлами возглавляют люди, которые подозреваются в том, что имеют отношение к злоупотреблениям этой системой. Лично я это подозрение не проверял», - добавил он.

В заключение Фабрициус подчеркнул, что выходцы из страны, которая подозревается в злоупотреблении системой Интерпола, никак не могут участвовать в проверке на законность издания красных меток.

Ранее в ПАСЕ состоялась конференция на тему злоупотреблений международной системой Интерпола. В ходе конференции молдавская правозащитница Анна Урсаки объявила о том, что одну из ключевых комиссий Интерпола — по контролю за файлами - возглавил приближенный олигарха Владимира Плахотнюка Виталие Пырлог. Тогда она подчеркнула, что олигарх использует международную систему для преследования своих политических противников.