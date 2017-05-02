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В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Опубликовано : 03 май 2017 г. 14:57 | Просмотров: 8765 | Категория: Top News, Криминал

У задержанных 30 апреля в Санкт-Петербурге торговцев были обнаружены сотни килограммов анаболиков, которые перевозились через Кишиневский аэропорт.

Как сообщило местное издание «Фонтанка», управлением по контролю за оборотом наркотиков были задержаны пятеро граждан Молдовы в возрасте от 21 до 28 лет.

Члены ОПГ были задержаны с поличным при перегрузке товара из одного автомобиля в другой. В тайнике одной из машин лежали таблетки и инъекции общей массой 40 килограммов, еще 62,5 килограмма было найдено в в другом автомобиле.

В квартире одного из подозреваемых, полиция обнаружила 182,2 килограмма сильнодействующих веществ, а в садоводческом кооперативе оперативники изъяли 15 килограммов тех же таблеток и ноутбук, с которого шла торговля в Интернете.

После экспертизы части найденного товара стало ясно, что вещества содержат анаболики.

Уже известно, что арестованные распространяли препараты через почтовые отправления по Петербургу и другим регионам России, при этом сайт, на котором их можно было купить, зарегистрирован в Молдове. У молодых людей, по оперативным данным, были четко распределены роли — один принимал заказы, другой их упаковывал, третий развозил, двое переправляли таблетки через российско-молдавскую границу.

Ранее в СМИ сообщалось об организованной в Молдове схеме по производству и сбыту сильнодействующих препаратов. Также сообщалось, что деятельность преступной группировки координируется людьми из ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка с использованием ресурса госпредприятия «Почта Молдовы». Среди лиц, замешанных в этой преступной деятельности, назывались имена Дорина Дамира, генерального секретаря Демпартии Константина Ботнаря, депутатов Константина Цуцу и Евгения Никифорчука, а также нынешний премьер-министр Павел Филип, который до своего назначения руководил деятельностью ГП «Почта Молдовы».



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