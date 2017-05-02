Канду считает «Молдтелеком» частной структурой (ВИДЕО) ...

Об этом Канду заявил, выйдя к журналистам, пикетировавшим здание парламента в Международный день прессы.

После того, как журналист Виталие Кэлугэряну, отмечая фактор закрытости госструктур, привел пример госпредприятия «Молдтелеком», председатель парламента сделал неожиданное заявление относительно собственности компании.

«"Молдтелеком" - это частное предприятие, несмотря на то, что оно государственное», - заявил председатель парламента Андриан Канду.

Он не уточнил, кто является тем частным лицом, владеющим 100%-ной государственной собственностью.

Ранее, СМИ неоднократно сообщали о том, что АО «Молдтелеком» полностью контролируется олигархом и лидером правящей в Молдове Демпартии Владимиром Плахотнюком. Также известно, что одна из бизнес-структур Плахотнюка готовится приватизировать этот самый прибыльный объект госимущества, а разработкой схемы приватизации предприятия занимается советник Плахотнюка Сергей Яралов.

Видео: privesc.eu