Канду считает «Молдтелеком» частной структурой (ВИДЕО)
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По мнению родственника олигарха Владимира Плахотнюка, председателя парламента Андриана Канду национальный оператор связи, госпредприятие «Молдтелеком» является «частным предприятием».
Об этом Канду заявил, выйдя к журналистам, пикетировавшим здание парламента в Международный день прессы.
После того, как журналист Виталие Кэлугэряну, отмечая фактор закрытости госструктур, привел пример госпредприятия «Молдтелеком», председатель парламента сделал неожиданное заявление относительно собственности компании.
«"Молдтелеком" - это частное предприятие, несмотря на то, что оно государственное», - заявил председатель парламента Андриан Канду.
Он не уточнил, кто является тем частным лицом, владеющим 100%-ной государственной собственностью.
Ранее, СМИ неоднократно сообщали о том, что АО «Молдтелеком» полностью контролируется олигархом и лидером правящей в Молдове Демпартии Владимиром Плахотнюком. Также известно, что одна из бизнес-структур Плахотнюка готовится приватизировать этот самый прибыльный объект госимущества, а разработкой схемы приватизации предприятия занимается советник Плахотнюка Сергей Яралов.
Видео: privesc.eu
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