В День свободы прессы журналисты вышли на протест к парламенту Молдовы ...

Акция была организована Центром независимой журналистики с целью обратить внимание парламента на проблемы, с которыми сталкиваются СМИ, и на необходимость их решения.

Как заявили организаторы акции, они намерены таким образом привлечь внимание молдавских властей к случаям нарушения свободы слова и препятствию журналистской деятельности, а также к политическому давлению государства на прессу. «Сегодня у нас все меньше свободной прессы, и все больше СМИ, зависящих от финансирования, предоставляемого политиками. Зависимость прессы все очевидней, а владельцы СМИ работают на политиков, а не в интересах граждан», — заявила директор Центра независимой журналистики Надин Гогу.

Вышедший к журналистам председатель парламента Андриан Канду цинично предложил обращаться в суды во всех случаях нарушений прав журналистов и инорирования со стороны госструктур запросов СМИ.

«Признаю, что все политики – разные, и иногда важен характер человека, одни более открыты, другие – менее. Если есть случаи, когда госучреждения не отвечают на запросы СМИ, необходимо обращаться в компетентные органы, и виновные будут наказаны. Давайте вместе двигаться к прогрессу и улучшать условия сотрудничества. Вместе нам все по плечу», - заявил Канду.

Ранее уже сообщалось, что в опубликованном международной организацией «репортеры без границ» Индексе свободы прессы по итогам 2016 года Молдова опустилась на четыре позиции и заняла 80 место из 180 стран в мировом рейтинге. Ситуация в молдавских СМИ охарактеризована как имеющая «значительные проблемы».

Международный День свободы прессы провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1993г.