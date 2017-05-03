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Прихоть Плахотнюка может лишить Молдову финансирования со стороны Евросоюза

Опубликовано : 03 май 2017 г. 23:40 | Просмотров: 996 | Категория: Власть

Инициатива Владимира Плахотнюка по изменению избирательной системы вызвала жесткую реакцию со стороны самой влиятельной партии в Евросоюзе - Европейской народной партии, а также Альянса либералов и демократов Европы.

В своем Совместном заявлении лидеры крупнейших партий ЕС жестко раскритиковали инициативу Демпартии по изменению избирательной системы в Молдове, обусловив дальнейшее финансирование Молдовы со стороны Евросоюза.

«Предложение Демократической партии о введении одномандатной избирательной системы, является отчаянной попыткой партии, рейтинг которой едва достигает 4%, обеспечить сохранение у власти своего лидера» - отмечается в Заявлении, подписанном председателем ЕНП Джозефом Доулом и лидером АЛДЕ Хансом ван Бааленом.

Партии, формирующие политику Евросоюза в Европарламенте заявили, что «руководящая Молдовой партия – Демократическая партия (член Европейских социалистов), которая, называя себя проевропейской, в реальности не является ни проевропейской, ни промолдавской». «Эта партия обслуживает интересы нескольких возглавляющих Молдову политиков, преследующих цель превратить ее в авторитарное и обанкроченное государство», - подчеркивается в Заявлении.

Авторы Заявления также подвергли жесткой критике политику «продажи стабильности и проевропейскойсти на Западе, в условиях подавления оппозиции, контроля над СМИ и превращения судебно системы в инструмент запугивания».

Крупнейшие европейские партии подчеркивают, что «народ Молдовы желает рабочих мест, более качественного медицинского обслуживания и нормального будущего для своих детей, а не изменения избирательной системы».

«Мы будем решительно сопротивляться любым изменениям избирательной системы в Молдове и добьемся передачи этого посыла во все европейские структуры. Любая попытка внести эти изменения без полной поддержки оппозиции и гражданского общества вынудит ЕНП и АЛДЕ потребовать прекращения европейского финансирования», - говорится в Совместном заявлении Европейской народной партии и Альянса либералов и демократов Европы в связи с намерением возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартией изменить действующую в Молдове избирательную систему.



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