В двух городах Молдовы развернули гигантскую Георгиевскую ленту ...

Как сообщает пресс-служба Совета, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, прошли 3 мая в центре двух молдавских городов – Новые Анены и Вадул-луй-Водэ. Мероприятие прошло под эгидой Общественного совета «За Свободную Родину» и местной администрации этих городов. По заявлению организаторов мероприятий в акции приняли участие тысячи жителей, которые пронесли по улицам Новых Анен и Вадул-луй-Водэ огромную 200-метровую Георгиевскую ленту.

По словам мэра Вячеслава Бондаря, в Новых Аненах ещё никогда так масштабно не отмечали победу в Великой Отечественной войне. «Мы рады, что старт этой доброй традиции был дан именно в нашем городе, в котором всегда чтили и помнили подвиг наших дедов», - заявил мэр Вячеслав Бондарь.

По словам мэра Вадул-луй-Водэ Юрия Онофрейчука, эта акция войдёт в историю его города. «В этом мероприятии принял участие по меньшей мере каждый четвёртый житель Вадул-луй-Водэ. Ещё долго это мероприятие будут обсуждать в нашем городе, где всегда будут помнить воинский подвиг наших отцов. Надеюсь, что эта история станет доброй традицией нашего города», - заявил мэр Онофрейчук.

Председатель Общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев отметил в своём выступлении, что благодаря консолидации усилий ряда местных администраций, оппозиционных партий и неправительственных организаций в этом году в Молдове будет достойно отпразднован праздник День Победы. «Великая Победа, завоёванная подвигом наших великих Героев, достойна грандиозных символических жестов. Мы будет продолжать демонстрировать, что мы помним и гордимся Победой. Акция с Георгиевской лентой пройдёт и в других городах страны, а кульминацией наших мероприятий станет масштабный автопробег 7 мая, а рекордное Знамя Победы, развернутое на центральной площади Кишинева 9 мая, будет являться символом нашего Великого прошлого и нашего стремления к свободному будущему. Победа будет за нами!» - заявил председатель Общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Ранее Общественный совет «За Свободную Родину» анонсировал проведение ряда масштабных мероприятий в честь 72-летия Великой Победы. Ежедневно накануне Дня Победы будут проводиться акции по всей стране: облагораживание воинских захоронений и мемориальных комплексов, посещение ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им помощи, проведение музыкальных и поэтических вечеров, организация круглых столов и конференций, проведение Маршей Победы в городах страны, на которых будет развернута самая большая Георгиевская лента. Также заявлено проведение мероприятий в Бельцах, Тараклии, Комрате, Кагуле и других городах. Кульминацией мероприятий Общественного совета «За Свободную Родину» станет самый масштабный в истории страны автопробег, запланированный на 7 мая, 11.00, на Площади Победы (площадь Великого Национального Собрания), а так же 9 мая на центральной площади столицы будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы, после чего участники акции пройдут маршем до Мемориала воинской славы «Вечность».

В Общественный совет «За Свободную Родину» входит более 90 общественных организаций, включая Совет ветеранов Республики Молдова. Так же к инициативе Совета совместно отпраздновать 72-летие Великой Победы без партийных флагов присоединились ПКРМ, «Наша партия», партия «Patria», «Патриоты Молдовы» и другие политформирования и движения страны. Только Партия Социалистов проигнорировала приглашение Общественного совета объединиться вокруг празднования Дня Победы без партийных флагов.