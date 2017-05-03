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Автор контрабандной схемы в Приднестровье стал послом Молдовы при ОБСЕ (ВИДЕО)

Опубликовано : 04 май 2017 г. 09:43 | Просмотров: 358 | Категория: Власть

Инициатор открытия магазинов duty-free в Приднестровье, бывший вице-премьер от Демпартии Виктор Осипов был назначен послом Молдовы в Австрии.

Решение об этом принято 3 мая правительством. Осипов приступит к исполнению своих обязанностей после подписания соответствующего указа президентом Игорем Додоном.

Назначение Осипова стало возможным в результате проведенных в марте договоренностей между Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. В обмен на назначение Осипова, Додону было позволено назначить двоих депутатов своей фракции – Андрея Негуцу и Виктора Сорочана послами в России и Беларуси, соответственно.

Виктор Осипов входит в так называемую «группу медийного стратегического планирования» олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. До недавнего времени, в правительствах Кирилла Габурича и Валерия Стрельца, он занимал должность вице-премьера, отвечая за вопросы реинтеграции.

Осипов является формальным автором, пролоббировавшим 8 апреля 2015 года в качестве вице-премьера открытие магазинов duty-free в Приднестровье, на неконтролируемой молдавскими властями территории.

Примечательно, что после их открытия, в сентябре того же года Осипов на заседании правительства сам признал, что в результате этого решения была легализована контрабанда через магазины duty-free в Приднестровье и внес инициативу об отмене введенных по его инициативе законодательных норм.

«В результате целого ряда исследований, установлено, что через эти магазины был импортирован значительный объем сигарет. Они поступают в страны ЕС и не только, что является контрабандой. Для того, чтобы исключить подобное, прошу аннулировать статьи 97 (ч.1,2,3,4) из Таможенного кодекса», - заявил 16 сентября 2015 года на заседании правительства Осипов.

Несмотря на то, что в парламент был направлен и соответствующий законопроект, изменяющий Таможенный кодекс, все же эти положения, легализующие контрабанду через территорию непризнанной приднестровской республики, остаются в силе, поскольку контролируемое Демпартией парламентское большинство отказывается его рассматривать.

Ранее, агентство OMEGA неоднократно сообщало о том, что правительство Габурича, без участия парламента и без обсуждения в законодательном органе, внесло в Таможенный кодекс изменения, предполагающие легализацию беспошлинной торговли на «территории, временно не контролируемой конституционными органами».

Как указано в документе измененного Таможенного кодекса, «Магазин duty-free, находящийся на территории, временно неконтролируемой конституционными органами, является местом продажи товаров под таможенным надзором, без установления мер экономической политики, в специально отведенных местах, на международных пунктах перехода государственной границы».

Этим же законом молдавские власти установили, что «при создании магазинов duty-free на территории, временно не контролируемой конституционными органами, не устанавливается зона таможенного контроля».

В положениях действующего Таможенного кодекса также отмечается, что «в отступление от норм настоящего Кодекса, в случае вывоза/ввоза товаров из/в магазины duty-free, находящиеся на территории, временно не контролируемой конституционными органами, представление и утверждение соответствующих таможенных деклараций будет иметь место под собственную ответственность владельца лицензии на соответствующий род деятельности».

В своей новой должности Осипов будет не только послом в Австрии, но и представителем Молдовы в ОБСЕ, а также в уставных органах ООН в Вене.


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