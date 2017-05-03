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Подчиненный Плахотнюку суд продолжает репрессии в отношении Ренато Усатого (ВИДЕО)

Опубликовано : 04 май 2017 г. 15:52 | Просмотров: 488 | Категория: Власть

Бывший советник фракции Демпартии, ныне судья Кишиневского суда Сергей Булару отклонил жалобу адвокатов Ренато Усатого об аннулировании ордера на арест на имя мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», соответствующее решение судья принял 4 мая.

«Это было предсказуемое решение, которое станет еще одним дополнительным аргументом в Европейском суде по правам человека, куда мы уже отправили заявление о незаконности применения предварительного ареста», - заявил адвокат Усатого Анатол Истрате.

При этом Истрате подчеркнул, что дело политическое, и «каких-либо доказательств, которые могли подтвердить, что Усатый совершил какое-либо преступление — нет». «Судебная инстанция и прокурор сохраняют эту ситуацию, дабы отдалить Усатого от молдавской политики, чтобы воспрепятствовать его политической деятельности», - настаивает адвокат.

Молдавские власти вынесли решение об аресте Усатого после того, как прошлой осенью было возбуждено заказное уголовное дело по факту мошенничества в деле Universalbank, в рамках которого лидер «Нашей партии» был безосновательно признан обвиняемым. Позже, против Ренато Усатого завели другое уголовное дело по факту покушения на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В итоге, на имя Ренато Усатого выписали ордер на арест, объявив его в международный розыск. Тогда, комментируя действия властей, лидер «Нашей партии» подчеркнул, что это прямая попытка воспрепятствовать его политической деятельности.

Ведущий это дело судья Сергей Булару, также выносил политически мотивированные судебные решения в отношении вице-председателя «Нашей партии» Николая Циповича в конце 2014 – начале 2015 г. Булару также известен тем, что в 2014 году освобождал .

С 2011 по 2014 годы. Сергей Булару  работал советником в кабинете председателя парламентской фракции Демпартии.


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