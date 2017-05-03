Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану ...

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ должен был быть арестован в пятницу 28 апреля, но его арест был всего лишь отложен, после того, как Киртоакэ заявил лидеру ЛП Михаю Гимпу, что «если придут за ним, он покончит с собой».

Об этом заявил лидер Движения Antimafie Серджиу Мокану, отметив, что преступные схемы либералов «завязаны» на их лидере Михае Гимпу.

«В тот вечер (28 апреля – Ред.), Дорин Киртоакэ, выйдя с передачи на телеканале TVC21, напился и заявил Гимпу, что если утром придут за ним, он покончит с собой», - заявил Мокану.

Он утверждает, что арест грозит и другому либералу - министру экологии Валериу Мунтяну, «который является пособником Киринчука в воровстве фондов в дорожном хозяйтсве».

По мнению Мокану, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк готов повторить шаг Владимира Воронина, «когда Урекяну был вынужден уйти из примарии, а Воронин поставил вместо него своего человека в качестве и.о. примара» (Василий Урсу – Ред.).

В этой связи, Серджиу Мокану считает, что Плахотнюк, понимает, невозможность выиграть выборы мэра. Поэтому, - считает Мокану, когда Киртоакэ будет вынужден уйти, его место займет и.о.мэра, который до выборов займется PR-ом.

«Плахотнюку нужна примария Кишинева более, чем что-либо, из-за колоссального ресурса, которым обладает примария Кишинева. Поэтому, он не пожалеет денег и усилий, чтобы наложить на нее лапу», - подчеркнул лидер Движения Antimafie Серджиу Мокану.

Аресты чиновников Либеральной партии, обвиненных в коррупции и хищении фондов, прокатились в конце апреля. Сначала, были задержаны чиновники примарии Кишинева, включая вице-примара Нистора Грозаву. Затем, был арестован ключевой министр-либерал, Юрий Киринчук, возглавляющий минтранс.