Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО) ...

Агентству OMEGA передан видеоматериал с задержания в Санкт-Петербурге контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком наркоторговцев, при которых были обнаружены сотни килограммов ааболиков и сильнодейсвтующих препаратов.

Препараты были произведены молдавской компанией Balkan Pharmaceuticals, давно находящейся в центре скандала вокруг так называемой «мафии анаболиков».

Пятеро граждан Молдовы в возрасте от 21 до 28 лет были задержаны 30 апреля в Санкт-Петербурге управлением по контролю за оборотом наркотиков с поличным при перегрузке товара из одного автомобиля в другой. В тайнике одной из машин лежали таблетки и инъекции общей массой 40 килограммов, еще 62,5 килограмма было найдено в в другом автомобиле.

В квартире одного из подозреваемых, полиция обнаружила 182,2 килограмма сильнодействующих веществ, а в садоводческом кооперативе оперативники изъяли 15 килограммов тех же таблеток и ноутбук, с которого шла торговля в Интернете.

Уже известно, что арестованные распространяли препараты через почтовые отправления по Петербургу и другим регионам России, при этом сайт, на котором их можно было купить, зарегистрирован в Молдове. У молодых людей, по оперативным данным, были четко распределены роли — один принимал заказы, другой их упаковывал, третий развозил, двое переправляли таблетки через российско-молдавскую границу.

Ранее в СМИ сообщалось об организованной в Молдове схеме по производству и сбыту сильнодействующих препаратов. Также сообщалось, что деятельность преступной группировки координируется людьми из ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка с использованием ресурса госпредприятия «Почта Молдовы». Среди лиц, замешанных в этой преступной деятельности, назывались имена Дорина Дамира, генерального секретаря Демпартии Константина Ботнаря, депутатов Константина Цуцу и Евгения Никифорчука, а также нынешний премьер-министр Павел Филип, который до своего назначения руководил деятельностью ГП «Почта Молдовы».