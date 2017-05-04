Реформа избирательной системы даже не входит в список приоритетов общества – Опрос (DOC) ...

Соцопросы опровергают аргументы Плахотнюка и Додона, которые ссылаются на «чаяния народа», настаивая на изменении избирательной системы.

Согласно представленным институтом IDIS-Viitorul результатам социологического исследования, население Молдовы даже не рассматривает реформу избирательной системы в списках приоритетных проблем молдавского общества.

По данным исследования, действующая политическая система также не является причиной, негативно повлиявшей на развитие экономики Молдовы. Так, основной причиной развала экономики 55,1% населения видит коррупцию. Среди подобных проблем обозначены также: кража миллиарда, массовый исход граждан из страны, коррумпированная и подконтрольная юстиция, критическая ситуация в образовании, разрешение приднестровской проблемы.

На вопрос «Что необходимо предпринять для улучшения социально-экономической ситуации в нашей стране?», ответы были следующими:

Борьба с коррупцией – 58,7%

Смена руководства страны – 38,9%

Развитие промышленных предприятий – 25,2%

Добрососедские отношения с Россией – 22,1%

Улучшение механизма функционирования законов – 20,5%

Поддержка малого предпринимательства в аграрном секторе – 16,6%

Добрососедские отношения с ЕС – 16,0%

Привлечение иностранных инвестиций – 13,4%

Борьба с преступностью – 12,4%

Повышение роли государства в управлении экономикой – 10,8%

Улучшение деятельности органов власти – 9,6%

Обеспечение защиты собственности граждан – 7,7%

Предоставление больших льгот частному сектору – 5,1%

Создание рабочих мест – 3,7%

Расширение прав местной власти (примарий) – 3,5%

Повышение зарплат/пенсий – 3,4%

Другое – 5,7%

Без ответа – 3,8%

Опрос был проведен компанией CBS-Axa по заказу института IDIS-Viitorul. Исследование было проведено с 7 по 25 апреля 2017 г. Погрешность составляет +/- 2,8%.