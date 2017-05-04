Намерения Додона и Плахотнюка спровоцировали стихийный протест у парламента (ФОТО)
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Совместное решение контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и депутатов-социалистов об изменении избирательной системы вывело граждан на проест перед парламентом.
Власти стянули в парламент спецподразделения полиции, которые защищают депутатов от мирных протестующих.
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