Пророссийская партия Додона обеспечила Плахотнюку «широкий консенсус» ...

Все ранее озвученные подозрения о разыгранном Додоном и Плахотнюком совместном сценарии о переходе на смешанную систему выборов были подтверждены в пятницу, когда Демпартия объявила «о достижении консенсуса», об отказе от идеи о переходе на одномандатную систему и согласилась поддержать выдвинутую Додоном инициативу.

На прошедшем в пятницу заседании парламента, сначала, 52 депутата правящего большинства проголосовали в поддержку инициативы олигарха Владимира Плахотнюка об одномандатной системе выборов. Затем, те же депутаты от контролируемого Плахотнюком большинства поддержали законопроект Игоря Додона о переходе на смешанную избирательную систему за который проголосовали всего 74 депутата.

Сразу после этого, фракция Демпартии объявила о том, что «во имя широкого консенсуса» поддержала решение об отказе от идеи перехода на мажоритарную систему, определив в качестве концептуального проект Додона о смешанной системе выборов.

Спикер парламента Андриан Канду заявил журналистам, что «было принято компромиссное решение о переходе к смешанной избирательной системе». «Мы передадим Венецианской комиссии проект о смешанной системе. Это решение не соответствует ожиданиям ДПМ, но мы хотели компромисса. ДПМ подготовит поправки к Конституции о возможности отзыва депутатов», - заявил Канду.

В свою очередь, Игорь Додон расценил совместное голосование с партиями правящего режима, как «важную победу накануне Дня победы». «Одномандатной избирательной системы в Молдове не будет. Мне лично пришлось вмешаться сегодня и приехать в парламент, чтобы убедить в недопустимости одномандатного голосования. Это наша общая победа – фракции, граждан и Гражданского общества», - считает Додон.

Озвученная Додоном 19 апреля инициатива о смешанной системе выборов предусматривает избрание 51 депутата по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. В то же время, Додон не объяснил, как это может быть реализовано.

Мотивируя свою инициативу, Додон заявил, что делает это, для того чтобы противостоять планам властей по утверждению одномандатной системы голосования.

Ранее неоднократно сообщалось о наличии скрытого плана властей по ложному продвижению идеи выборов по одномандатной системе. Согласно этому плану, на завершающей стадии обсуждения должен был выйти Игорь Додон с инициативой о введении смешанной системы выборов.

Примечательно, что с момента инициирования Плахотнюком законопроектом о введении одномандатной системы, Игорь Додон никогда не заявлял о недопустимости изменения избирательной системы.