Олигархическая Молдова ...

Молдова, которая раньше воспринималась как одна из самых демократических постсоветских стран, превратилась в страну, где доминирует один политик.

Власть в Молдове была захвачена Владом Плахотнюком, который не является ни демократом, ни реформатором и который, прикрываясь ложной проевропейской риторикой, лишь укрепляет слабость государства.

Молдова - маленькая страна на периферии Европы, но ее политику трудно понять посторонним. Ни западное экспертное сообщество, ни институты ЕС обычно не могут позволить себе уделить достаточно времени событиям в этой стране. Внутренние вызовы ЕС делают Молдавию менее заметной, чем когда-либо, на зарубежных радарах в Брюсселе и в странах-членах ЕС. Важно, однако, понять серьезность ситуации в этом соседнем с ЕС государстве. Неверный диагноз может привести к плохой политике.

К концу 2015 года, олигарх Плахотнюк, самый богатый человек в Молдове и лидер Демократической партии, самой крупной партии в правящей коалиции, стал политическим игроком номер один в стране. Он достиг этой должности благодаря умелому устранению ключевых соперников, в том числе бывшего премьер-министра Влада Филата и бизнесмена Вячеслава Платона, которые были приговорены к девяти и восемнадцати годам лишения свободы, соответственно. Затем, Плахотнюку удалось подчинить себе парламентское большинство Молдовы и создать новое правительство во главе с его давним помощником Павлом Филиппом.

Власть Плахотнюка также основана на полном поглощении государственного аппарата, включая контроль над судебной системой, Генеральной прокуратурой и Национальным центром по борьбе с коррупцией. В Молдове нет независимых институтов. Важную роль играют частные активы Плахотнюка, оцениваемые в 2 миллиарда долларов. Либо напрямую, либо через посредников, олигарху принадлежат четыре из пяти общенациональных телеканалов.

Вопреки распространенному мнению, влияние Плахотнюка не уравновешивается лидером пророссийской Партии социалистов Игорем Додоном, который был избран президентом в ноябре 2016 года. Его прерогативы являются просто церемониальными. Более того, похоже, что, несмотря на их официальную враждебность, Плахотнюк неофициально тесно сотрудничает с Додоном. Молдова, которая традиционно воспринималась как одна из самых демократических стран на постсоветском пространстве, с подлинным политическим плюрализмом, стала страной,в которой доминирует единственный политик.

Политическое влияние Плахотнюка носит неформальный характер, поскольку он не занимает какой-либо государственной должности и является лишь председателем Демократической партии. Но он быстро сумел уничтожить хрупкие системы сдержек и противовесов и укрепить власть в своих руках. В результате, пространство для политики в Молдове сократилось до беспрецедентно небольшой площади.

Это не означает, что Плахотнюк не сталкивается с какими-либо проблемами. Самым серьезным является отсутствие легитимности его власти. В глазах общественности он связан с крупномасштабной коррупцией и финансовым мошенничеством, включая кражу в 1 млрд. долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Всего ему доверяет лишь 1 процент избирателей, а 5 процентов поддерживают его Демократическую партию. Важнейшая задача Плахотнюка - улучшить свой имидж как внутри страны, так и за рубежом.

В своей внутренней повестке дня он сосредоточил внимание на сохранении своей почти монопольной власти, которая уменьшила свободу и подорвала политический плюрализм. Борьба властей с коррупцией не является самоцелью, а средством для устранения врагов Плахотнюка. В Индексе восприятия коррупции в 2016 году Молдова находилась на 123 месте из 176 стран, по сравнению со 103- позицией годом ранее. Плахотнюк также настаивает на введении нового Кодекса по телерадиовещанию, который заставляет молдавские телеканалы радикально увеличить долю внутреннего производства, в своих программах. Официально, это изменение предназначалось для сокращения масштабов российской пропаганды в СМИ, но на практике новые правила приведут к ликвидации небольших телеканалов. Это еще больше усугубит ситуацию в молдавских СМИ, которая и так стремительно ухудшается.

Однако, Плахотнюк не смог бы увеличить общественную поддержку своей партии, используя только PR-инструменты. Поэтому он пытается изменить избирательную систему с нынешней пропорциональной модели на мажоритарную систему или, в худшем случае, на смешанную систему выборов. Это является частью его стратегии для победы на парламентских выборах в 2018 году.

В его внешней повестке Плахотнюк стремится заручиться поддержкой ЕС и Соединенных Штатов, убеждая их в том, что неэффективность проевропейской оппозиции и растущая популярность пророссийских партий делают его единственным гарантом проевропейского курса Молдовы. В своих регулярных изданиях для основных средств массовой информации Плахотнюк представляет себя как харизматичный проевропейский лидер, который при поддержке Запада может успешно противостоять растущему давлению со стороны России и проводить ожидаемые Брюсселем реформы, в том числе и в результате эпохального Соглашения об ассоциации ЕС - Молдова. Помогают ему в этом признанные лоббисты, в том числе основанная в США Podesta Group.

Каким же должен быть ответ ЕС на вызов Плахотнюка? Важно правильно его читать и демистифицировать его намерения. Несмотря на свою проевропейскую и прореформенную риторику, Плахотнюк не заинтересован в подлинной модернизации Молдовы, которая подорвала бы неофициальную основу его власти. У него нет стабильной программы или идеологии, и он легко может принять пророссийский вектор, если решит, что это в его политических интересах.

Для реализации эффективной политики ЕС должен видеть картину в целом реалистично и без вредных иллюзий. На карту поставлено будущее не только этой, самой бедной страны в Европе, но и авторитет ЕС. Если Соглашение об ассоциации, флагманский проект модернизации ЕС по отношению к своим восточным партнерам, не принесет плодов в такой маленькой стране, как Молдова, как он может преуспеть в других странах?

Камиль Цалус и Войцех Конончук - аналитики по ситуации в Восточной Европе в Варшавском Центре восточных исследований (OSW).

Источник: Carnegie Europe