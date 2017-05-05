МЕНЮ
Twitter
﻿ 34
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06.05.2017  

Украина запретила въезд в страну Стивену Сигалу

06.05.2017  

BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО)

06.05.2017  

Carnegie Europe: Олигархическая Молдова

05.05.2017  

Пророссийская партия Додона обеспечила Плахотнюку «широкий консенсус» (TOP)

05.05.2017  

Намерения Додона и Плахотнюка спровоцировали стихийный протест у парламента (ФОТО)

05.05.2017  

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО)

Опубликовано : 06 май 2017 г. 21:20 | Просмотров: 1929 | Категория: Аналитика сети

Молдавский парламент в ходе заседания, состоявшегося в пятницу 5 мая, принял в первом чтении проекты законов о введении одномандатной и смешанной избирательных систем, предложенных Демпартией и Партией социалистов Республики Молдовы.

В то же время мажоритарная коалиция «Плахотнюк-Додон» проголосовала за слияние одномандатной системы ДПМ со смешанной ПСРМ. За основу был взят законопроект социалистов. Предложение было поддержано голосами 74 депутатов.

Данное решение было принято после того, как депутаты ПСРМ и ДПМ в течение трёх часов играли дешёвый спектакль, поставленный двумя режиссёрами, лишёнными вдохновения. Они попытались нас убедить в том, что и у оппозиции есть право на голос. Скорее всего, увидев это, известный режиссёр Константин Станиславский сказал бы: «Не верю!».

Одной из сцен стало выступление депутата ПСРМ Влада Бэтрынче, угрожавшего спикеру Парламента Андриану Канду последствиями, которые наступят в случае, если не пройдёт смешанная система, предложенная Игорем Додоном.

Но у президента Молдовы короткая память. Да, да! Ещё 7 месяцев назад в ходе предвыборных теледебатов на национальном телеканале «Молдова 1» Игорь Додон подписал обязательство, в котором заявлял, что ни при каких обстоятельствах не допустит сотрудничества с Плахотнюком и Демпартией.

Давайте освежим вашу память, господин Президент!

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый разместил на своей странице в «Facebook» документ, который напоминает об обязательстве, взятом на себя Игорем Додоном о «несотрудничестве» с Владом Плахотнюком. В текст публикации Усатый добавил, что сегодня состоялась официальная помолвка ПСРМ и ДПМ.

Лидер «Нашей Партии» призывает все оппозиционные силы, в том числе и ПСРМ, противостоять массовыми протестами внедрению законопроекта о смешанной избирательной системе. Сегодня, когда были приняты проекты законов об одномандатной и смешанной системах, перед Парламентом спонтанно собралась группа протестующих. Людей было мало, так как в повестку дня заседания Парламента неожиданно были включены вопросы о смене избирательной системы. Власти подгадали время, когда в стране не было лидеров оппозиции, выехавших заграницу. Во время заседания Парламента лидеры оппозиционных партий призывали граждан выходить на протесты. После этих призывов в центре города, кроме демонстрантов, появилась и полиция.

И всё же на митинг протеста пришли вместе с жителями Кишинёва и представители общественного мнения.

Бывший посол РМ в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре заявил, что «в здании парламента происходит антидемократический переворот».

По словам вице-председателя «Нашей Партии» Дмитрия Чубашенко, произошедшее сегодня лишний раз демонстрирует картельный сговор между партией социалистов и олигархической верхушкой.

Интригу ситуации придают два неизвестных: дальнейшие действия объединённой оппозиции и отзыв Венецианской Комиссии, который должен появиться 16 июня. Отзыв вряд ли будет положительным, особенно, если оппозиция перейдёт к активной фазе протестов. Ведь Венецианская Комиссия уже высказалась отрицательно в 2014 году по поводу перехода к смешанной системе. Наверняка, Владимир Плахотнюк просчитал и такой вариант событий, и у него есть на этот случай отходные пути. В отличие от Игоря Додона, олигарх может пренебречь такой составляющей, как влияние ситуации на его личный рейтинг. Ему в этом смысле нечего терять —  рейтинг попросту отсутствует. Нетрудно догадаться, что Плахотнюк снова использует карманного главу государства, который заявит, что Венецианская комиссия его партии не указ. Простит ли Россия, а также избиратели, Игорю Додону уже второе предательство после голосования за Николая Тимофти – это большой вопрос. Игорь Николаевич рискует запомниться гражданами Молдовы как использованный президент, использованный Додон.

Источник: btv.md
Код видео:

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО)

BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1927
Carnegie Europe: Олигархическая Молдова

Carnegie Europe: Олигархическая Молдова ...

Просмотров: 2515
Ткачук: Все последние годы Додон выигрывал только договорные сражения

Ткачук: Все последние годы Додон выигрывал только договорные сражения ...

Просмотров: 7204
Марк Ткачук о «полезных идиотах» и «политических ассенизаторах»

Марк Ткачук о «полезных идиотах» и «политических ассенизаторах» ...

Просмотров: 5034
Аналитика Сети: Одномандатный Дука

Аналитика Сети: Одномандатный Дука ...

Просмотров: 2612
Аналитика Сети: Сажай примаров скопом!

Аналитика Сети: Сажай примаров скопом! ...

Просмотров: 2862


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 2274
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 2295
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 2014
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 7070
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Просмотров: 34875
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки

Просмотров: 27557
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

Просмотров: 26408
Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 14900
Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Просмотров: 14802
Мэр Бессарабки был переведен под домашний арест (ВИДЕО)

Мэр Бессарабки был переведен под домашний арест (ВИДЕО)

Просмотров: 13298
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ

Просмотров: 13110
О том, как Приходько оказался Плахотнюком (ВИДЕО)

О том, как Приходько оказался Плахотнюком (ВИДЕО)

Просмотров: 11572
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2544
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6912
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8103
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7217
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7110
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Пророссийская партия Додона обеспечила Плахотнюку «широкий консенсус»

Пророссийская партия Додона обеспечила Плахотнюку «широкий консенсус»

05.05.2017  Намерения Додона и Плахотнюка спровоцировали стихийный протест у парламента (ФОТО)
04.05.2017  Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану
04.05.2017  Подчиненный Плахотнюку суд продолжает репрессии в отношении Ренато Усатого (ВИДЕО)
ЛЮДИ
В двух городах Молдовы развернули гигантскую Георгиевскую ленту

В двух городах Молдовы развернули гигантскую Георгиевскую ленту

03.05.2017  В День свободы прессы журналисты вышли на протест к парламенту Молдовы
02.05.2017  9 мая в Кишиневе будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы
27.04.2017  Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)

28.04.2017  Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока
19.04.2017  Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2017 (24)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank