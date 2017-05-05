BTV: Tриумф использованного Додона (ВИДЕО) ...

Молдавский парламент в ходе заседания, состоявшегося в пятницу 5 мая, принял в первом чтении проекты законов о введении одномандатной и смешанной избирательных систем, предложенных Демпартией и Партией социалистов Республики Молдовы.

В то же время мажоритарная коалиция «Плахотнюк-Додон» проголосовала за слияние одномандатной системы ДПМ со смешанной ПСРМ. За основу был взят законопроект социалистов. Предложение было поддержано голосами 74 депутатов.

Данное решение было принято после того, как депутаты ПСРМ и ДПМ в течение трёх часов играли дешёвый спектакль, поставленный двумя режиссёрами, лишёнными вдохновения. Они попытались нас убедить в том, что и у оппозиции есть право на голос. Скорее всего, увидев это, известный режиссёр Константин Станиславский сказал бы: «Не верю!».

Одной из сцен стало выступление депутата ПСРМ Влада Бэтрынче, угрожавшего спикеру Парламента Андриану Канду последствиями, которые наступят в случае, если не пройдёт смешанная система, предложенная Игорем Додоном.

Но у президента Молдовы короткая память. Да, да! Ещё 7 месяцев назад в ходе предвыборных теледебатов на национальном телеканале «Молдова 1» Игорь Додон подписал обязательство, в котором заявлял, что ни при каких обстоятельствах не допустит сотрудничества с Плахотнюком и Демпартией.

Давайте освежим вашу память, господин Президент!

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый разместил на своей странице в «Facebook» документ, который напоминает об обязательстве, взятом на себя Игорем Додоном о «несотрудничестве» с Владом Плахотнюком. В текст публикации Усатый добавил, что сегодня состоялась официальная помолвка ПСРМ и ДПМ.

Лидер «Нашей Партии» призывает все оппозиционные силы, в том числе и ПСРМ, противостоять массовыми протестами внедрению законопроекта о смешанной избирательной системе. Сегодня, когда были приняты проекты законов об одномандатной и смешанной системах, перед Парламентом спонтанно собралась группа протестующих. Людей было мало, так как в повестку дня заседания Парламента неожиданно были включены вопросы о смене избирательной системы. Власти подгадали время, когда в стране не было лидеров оппозиции, выехавших заграницу. Во время заседания Парламента лидеры оппозиционных партий призывали граждан выходить на протесты. После этих призывов в центре города, кроме демонстрантов, появилась и полиция.

И всё же на митинг протеста пришли вместе с жителями Кишинёва и представители общественного мнения.

Бывший посол РМ в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре заявил, что «в здании парламента происходит антидемократический переворот».

По словам вице-председателя «Нашей Партии» Дмитрия Чубашенко, произошедшее сегодня лишний раз демонстрирует картельный сговор между партией социалистов и олигархической верхушкой.

Интригу ситуации придают два неизвестных: дальнейшие действия объединённой оппозиции и отзыв Венецианской Комиссии, который должен появиться 16 июня. Отзыв вряд ли будет положительным, особенно, если оппозиция перейдёт к активной фазе протестов. Ведь Венецианская Комиссия уже высказалась отрицательно в 2014 году по поводу перехода к смешанной системе. Наверняка, Владимир Плахотнюк просчитал и такой вариант событий, и у него есть на этот случай отходные пути. В отличие от Игоря Додона, олигарх может пренебречь такой составляющей, как влияние ситуации на его личный рейтинг. Ему в этом смысле нечего терять — рейтинг попросту отсутствует. Нетрудно догадаться, что Плахотнюк снова использует карманного главу государства, который заявит, что Венецианская комиссия его партии не указ. Простит ли Россия, а также избиратели, Игорю Додону уже второе предательство после голосования за Николая Тимофти – это большой вопрос. Игорь Николаевич рискует запомниться гражданами Молдовы как использованный президент, использованный Додон.