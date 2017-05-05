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Украина запретила въезд в страну Стивену Сигалу

Опубликовано : 06 май 2017 г. 22:08 | Просмотров: 344 | Категория: Мир

Спецслужбы Украины ввели пятилетний запрет на въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу.

Об этом сообщило украинское издание «Апостроф», цитируя официальный ответ СБУ на запрос издания.

«Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - подчеркнули в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что «решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ».

В свою очередь, комментируя для российских СМИ это решение украинских властей, Стивен Сигал отшутился, заявив, что не сильно опечалился.

«Кроме чёрного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», - сказал Сигал.

Ранее российские СМИ сообщали, что Сигал является другом президента России Владимир Путина, из рук которого, в конце 2016 года он получил российский паспорт.



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