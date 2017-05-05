У парламента собирается протест против планов Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы ...

В социальных сетях активно распространяется инициатива об организации протестной акции, которая состоится в воскресенье, 7 мая, в 12 часов перед зданием парламента.

«Демократия в опасности! Парламент нарушил все нормы процедуры и здравого смысла. Все, кому важно уважение к нормам, правовому государству и демократии, приходите на флэш-моб перед зданием Парламента, где потребуем отзыва из парламента проектов № 123 и № 60 (по смешанной и одномандатной системам)», - говорится в призыве на страничке мероприятия в социальных сетях.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.