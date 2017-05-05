Турция обвинила Молдову в потворстве террористам ...

В ходе своего официального визита в Молдову, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым потребовал от молдавских властей закрыть действующую в Молдове сеть лицеев, которые, по мнению турецких властей, являются частью террористической сети Гюлена Фетхуллаха.

Свое заявление турецкий премьер сделал в ходе итоговой пресс-конференции в Кишиневе, в присутствии премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Йылдырым потребовал от молдавских властей закрыть сеть молдо-турецких лицеев Orizont. По мнению премьер-министра Турции, эти лицеи входят в террористическую сеть исламского проповедника Гюлена Фетхуллаха, обвиненного в организации прошлым летом госпереворота в Турции.

В свою очередь, молдавский премьер подтвердил журналистам, что в ходе переговоров был затронут субъект «некоторых лицеев». «Молдова имеет свое правовое поле, и все образовательные заведения должны его соблюдать и не выходить за его рамки», - заявил в этой связи Филип, не уточнив о дальнейших мерах правительства в отношении сети молдо-турецких лицеев.

Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

С 2009 года входит в число 500 самых влиятельных мусульман (по итогам 2013 года - на 11 месте). Является основателем общественного движения Хизмет. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

В 2002 году содействовал приходу к власти религиозной и консервативной Партии справедливости и развития нынешнего президента Реджепа Эрдогана. Впоследствии Гюлен и Эрдоган разошлись во взглядах, и движение Гюлена в Турции было признано террористическим. В 2014 году стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.

После имевшего место в июле 2016 г. госпереворота в Турции, Гюлен был обвинен в духовном наставничестве мятежников, несмотря на то, что он сам заявил об осуждении попытки госпереворта в Турции.

Первый лицей из упомянутой сети молдо-турецких лицеев Orizont был открыт в Молдове в 1994 году. Сегодня, в Молдове в сеть Orizont входят пять лицеев. Два из них открыты в Кишиневе, по одному – в Дурлештах, Бельцах и Чадыр-Лунге.

