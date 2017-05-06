В Кишиневе объявлены бессрочные протесты против режима Додона-Плахотнюка (ФОТО) ...

Совместная инициатива президента Додона и олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы спровоцировала протесты гражданского общества и непарламентской оппозиции.

После прошедшего в день голосования инициативы – 5 мая спонтанного митинга из нескольких десятков человек, в воскресенье 7 мая перед парламентом собрались уже несколько сот человек, протестовавших против введения смешанной избирательной системы, проголосованной 5 мая в результате «консенсуса» контролируемого Плахотнюком большинства и фактически возглавляемой Додоном Партии социалистов.

Около 300 человек собрались после распространенного в социальных сетях призыва об организации протестной акции.

Собравшиеся подвергли жесткой критике действия властей, тайно принявших решение о введении в повестку дня парламента решения об изменении избирательной системы в интересах партий Додона и Плахотнюка.

Протестующие потребовали отзыва из процедуры рассмотрения в парламенте, как проекта Плахотнюка (о введении мажоритарной системы), так и проекта Додона (о смешанной системе).

Среди лозунгов, скандированных протестующими были: «Додон предатель!» (Dodon trădător!), «Плахотнюк, помни: тюрьма – твой дом!» (Plahotniuc, nu uita: pușcăria-i casa ta), «В тюрьму, а не во власть!» (La închisoare, nu la guvernare!), «Голос мой, а не ваш» (Votul meu, nu-i al tău), «Молдова будет свободной!» (Moldova va fi liberă!) и др.

По окончании протестной акции, было объявлено, что протесты состоятся ежедневно, у здания парламента – в 17 часов, а в воскресенье, 14 мая – в 12 часов дня.

В понедельник, 8 мая, в 11 часов представители гражданского общества проведут пресс-конференцию, на которой объявят о дальнейших планах протестующих.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.