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Беспрецедентный по масштабу автопробег был организован в Кишиневе в честь Дня Победы

Опубликовано : 07 май 2017 г. 21:43 | Просмотров: 975 | Категория: Люди

В воскресенье, в Кишинёве состоялся грандиозный автопробег «Дороги Победы», организованный Общественным Советом «За Свободную Родину!», в котором приняли участие сотни автолюбителей.

Как сообщает пресс-служба Совета, участники праздничного мероприятия, организованной колонной, во главе которой были ветераны Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях, проследовали по главным улицам столицы, начиная с центральной площади до Мемориального комплекса «Вечность», где были возложены цветы к Вечному Огню.

Председатель Общественного совета «За Свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что «автопробег, посвященный Великой Победе, уже стал традиционным». «В этом году в нем приняло участие рекордное количество автомобилей! Огромное спасибо всем за участие! Это стало возможным только благодаря слаженной и коллективной работе! Нас много! Нас целая страна! Победа будет за нами! За свободную Родину!», - отметил Тулянцев.

К мероприятию Общественного совета "За Свободную Родину" присоединились Совет ветеранов РМ, клуб ретро-автомобилистов, клуб автомобилистов Drive2, байкеры, ПКРМ, "Наша партия", партия "Patria", Партия "Патриоты Молдовы", "Выбор Молдовы" и другие оппозиционные политформирования, представители более 90 неправительственных организаций и просто неравнодушные кишинёвцы.

«Я бы очень хотел, чтобы это объединение не закончилось после 9 мая. Чтобы оно продолжалось — объединение честных, порядочных людей, болеющих и страдающих за свою Родину, людей униженных этой властью и всеми теми, кто правит сегодня Молдовой», — заявил третий Президент Республики Молдова, Владимир Воронин, поздравив также жителей Молдовы с наступающим праздником — Днем Великой Победы.

«Сегодня в Кишинёве царит праздничная атмосфера, в том числе и благодаря автопробегу, организованному Общественным советом "За Свободную Родину". Активисты "Нашей партии" присоединились на своих автомобилях к этому мероприятию. 9 мая - это великий праздник для всех независимо от партийной или национальной принадлежности. Это праздник нас всехобъединяет, потому что мы - наследники Победы», — заявил вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.

По словам политического деятеля Олега Топольницкого «Сегодняшним автопробегом мы показали, что мы способны объединится во благо наших общих целей. Мы трепетно относимся к нашим ветеранам, которые принесли нам мир и процветание! С днем Победы нас всех!».

В ходе мероприятия каждый желающий получил наклейки для автомобилей, копии Знамени Победы и международный символ борьбы с фашизмом - георгиевские ленты.

В День Победы – 9 мая, в 09:00, на центральной площади Кишинёва будет торжественно развернута рекордная копия Знамени Победы. Любой желающий может присоединиться к единой общегражданской колонне и развернуть гигантскую копию Знамени Победы перед зданием правительства, после этого участники акции пройдут к Мемориалу воинской славы «Вечность», чтобы отдать дань памяти всем Героям, ковавшим Великую Победу.



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