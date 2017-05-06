Макрон стал президентом Франции
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Согласно прогнозам на основе первых подсчитанных голосов во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эммануэль Макрон, который набирает около 65,5%. У Марин Ле Пен - 34,5%.
Как сообщает Би-би-си, несмотря на то, что подсчет голосов только начинается, политологи с уверенностью предсказывают победу Макрону.
Марин Ле Пен уже поздравила Макрона с победой, заявив, что на выборах французам был предложен выбор "между патриотами и глобалистами".
"Французы выбрали нового президента Республики и предпочли преемственность. Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием, потому что в моем сердце - интересы страны. Я пожелала ему успеха перед лицом проблем, стоящих перед Францией", - заявила Ле Пен.
Эммануэля Макрона поздравила с победой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Премьер-министр тепло поблагодарила избранного президента с его успехом на выборах. Франция - один из наших ближайших союзников, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с новым президентом по широкому спектру разделяемых нами приоритетов", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
В этом году явка оказалась значительно ниже по сравнению с двумя предыдущими выборами.
Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы.
Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя уже известно.
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