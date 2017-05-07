Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
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Формально инициированная Игорем Додоном смешанная избирательная система была изначально стратегической целью принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.
Об этом заявил еще в декабре 2016 года тогдашний формальный лидер Демпартии Мариан Лупу, выступая в фире телеканала РТР-Молдова.
«Безусловно, мы будем ставить на стол вопрос смешанной избирательной системы», - подчеркнул тогда Мариан Лупу.
Лупу заявил это за три месяца до инициативы Владимира Плахотнюка о введении одномандатной системы, за которую, по признанию ДПМ, «подписались 853 тысячи человек».
Заявление представителя Демпартии прозвучало за четыре месяца до появления «компромиссного» решения Партии социалистов в виде законодательной инициативы Игоря Додона о введении смешанной избирательной системы.
Примечательно, что 5 мая возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия с легкостью отказалась от собственной инициативы, несмотря на «поддержку 853 тысяч избирателей».
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