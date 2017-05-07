Чудеса договороспособности «партии борьбы» с партией Плахотнюка продолжаются (ФОТО + DOC) ...

После достигнутого Партией социалистов 5 мая «компромисса» с возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартией по введению смешанной избирательной системы, эти партии достигли очередного компромисса по празднованию 9 мая.

В частности, называвшая себя "партией борьбы" фактически возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов предоставила Демпартии сцену и Площадь Великого Национального собрания для празднования 9 мая Дня Европы, после того, как ПСРМ провела 7 мая там же свой концерт в честь Дня Победы с приглашением российских исполнителей Александра Маршалла и группы «Любэ».

Согласно поданным в примарию Кишинева документам, Площадь была зарезервирована на 9 мая Партией социалистов для проведения концерта и праздничных мероприятий с апреля 2015 года. Возглавляемая Додоном партия планировала именно в этот день проводить там праздничные мероприятия по поводу Дня Победы.

Несмотря на это, 9 мая концерт на центральной площади Кишинева будет проведен Демпартией в честь Дня Европы, инициативу о праздновании которого так яростно критиковали те же представители Партии социалистов в парламенте.

Примечательно, что заявка Демпартии Плахотнюка о проведении концерта на Площади была подана за 3 дня до «исторического компромисса в парламенте» - 2 мая 2017 года. Известно, что в подобных случаях решение в пользу второго соискателя на место проведения массового мероприятия могло быть принято исключительно в результате письменно подтвержденной договоренности между ПСРМ и ДПМ.

Кроме того, договорившиеся между собой партии использовали для своих манифестаций одну и ту же сцену и инфраструктуру, лишь поменяв баннеры.