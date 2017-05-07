В Кишиневе объявлено о созыве 14 мая массовой акции протеста против режима Додона – Плахотнюка (ФОТО) ...

Несмотря на проливной дождь, несколько сот человек собрались в понедельник у здания Парламента, протестуя против договоренности президента Додона и олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы.

Протестующие объявили о продолжении ежедневных протестов в 17 часов, а также о созыве массовой акции протеста 14 мая, в 12 часов.

Прошедшая в понедельник акция протеста стала третьей по счету, после того, как 5 мая, прошел небольшой протест у здания парламента в знак протеста против совместного голосования контролируемого Плахотнюком большинства и фракции ПСРМ по изменению избирательной системы.

Протестующие осудили тайные договоренности Додона и Плахотнюка, и потребовали отзыва из парламента законопроектов об изменении системы выборов, а также выступили за сохранение действующей пропорциональной избирательной системы.

Протесты в виде флэш-моба также состоятся ежедневно, в 17.00, перед зданием Парламента.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.