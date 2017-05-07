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Самое большое в мире Знамя Победы было развернуто в Кишиневе на Марше «За Свободную Родину» (ВИДЕО)

Опубликовано : 09 май 2017 г. 19:55 | Просмотров: 1496 | Категория: Люди

9 мая в молдавской столице была развёрнута рекордная копия Знамени Победы, водруженного в мае 1945-го в Берлине над Рейхстагом.

Как сообщается в пресс-релизе Общественного совета «За Свободную Родину», в честь 72-летия Великой Победы торжественная акция была проведена на центральной площади Кишинёва и на Мемориале воинской славы «Вечность».

Участники акции развернули гигантское красное полотнище, на котором с точностью были повторены надписи штурмового флага 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, и ставшего 72 года тому назад Знаменем Победы.

Торжественная акция была проведена Общественным советом «За Свободную Родину», к которому присоединились тысячи жителей Кишинёва. Так же участники акции пронесли самую большую 200-метровую Георгиевскую ленту от центральной площади Кишинёва до Мемориала. Возглавляли колону ветераны Великой Отечественной войны, следовавшие на ретро-автомобилях.


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