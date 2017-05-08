В Кишиневе продолжились протесты против сговора Додона и Плахотнюка о пересмотре избирательной системы (ФОТО)
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Более 200 человек собрались 9 мая, перед зданием Парламента, на пикет, протестуя против договоренности президента Додона и олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы.
Протестующие собрались в четвертый раз, после того, как 5 мая состоялся первый спонтанный протест у здания парламента в знак протеста против совместного голосования контролируемого Плахотнюком большинства и фракции ПСРМ по изменению избирательной системы. В ходе манифестации было дополнительно объявлено о созыве массовой акции протеста 14 мая, в 12 часов.
Протестующие осудили тайные договоренности Додона и Плахотнюка, и потребовали отзыва из парламента законопроектов об изменении системы выборов, а также выступили за сохранение действующей пропорциональной избирательной системы.
Протесты в виде пикетирования парламента также состоятся ежедневно, в 17.00, перед зданием Парламента.
Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.
Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.
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