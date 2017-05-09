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Депутат партии Додона о стратегии в процессе принятия решений (ВИДЕО)

Опубликовано : 11 май 2017 г. 09:32 | Просмотров: 993 | Категория: Власть

Рассуждая о целесообразности решений, депутат-социалист Г.Новак «забыл» об инициированном своим лидером Игорем Додоном консультативного референдума, результаты которого не будут иметь правовых последствий.

Видео: tvc21


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