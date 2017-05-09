Судья Мельничук подменил собой Программу распределения дел в суде на процессе «группы Петренко» (ВИДЕО)
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Для рассмотрения требования адвокатов «группы Петренко» об отводе судейской коллегии и.о. вице-председателя Кишиневского суда Олег Мельничук лично назначил судей для рассмотрения этого требования, несмотря на обязательное условие электронного распределения дел в инстанциях.
Как сообщает агентство Moldnews, об этом по окончании состоявшихся 10 мая судебных слушаний заявил экс-депутат, председатель партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко.
«Мы потребовали отвода судейской коллегии в связи с тем, что они отказали нам во включении определенных лиц в списки свидетелей стороны защиты», - заявил Петренко.
Таким образом, когда требование защиты начали рассматривать, выяснилось, что эти судьи были назначены председателем суда, а не компьютерной программой, как того требует законодательство.
«Тот факт, что Мельничук подменил собой компьютер и специальную программу, которая в случайном порядке распределяет судей по различным делам, должен стать объектом расследования. За такие вещи он не просто не имеет права исполнять обязанности вице-председателя Кишиневского суда, но и должен быть отстранён от должности судьи», - заключил Петренко.
Интегрированная программа управления делами (ИПУД) была разработана в рамках финансированной США Программой Millennium Challenge в 2007 году и предусматривает обязательное случайное распределение дел в судебных инстанциях. Обязательное использование ИПУД было предусмотрено Законом о судоустройстве.
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Судья Мельничук подменил собой Программу распределения дел в суде на процессе «группы Петренко» (ВИДЕО) ...Просмотров: 1329
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