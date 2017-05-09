В Кишиневе не прекращаются протесты против сговора Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы (ФОТО) ...

Начавшиеся 5 мая стихийные акции протеста продолжились и в четверг, когда около 200 человек собрались на пикет перед зданием Парламента, протестуя против договоренности президента Додона и олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы.

В ходе акции протеста манифестации было дополнительно объявлено о созыве массовой акции протеста 14 мая, в 12 часов.

Как и на прошлых акциях, протестующие осудили тайные договоренности Додона и Плахотнюка, и потребовали отзыва из парламента законопроектов об изменении системы выборов, а также выступили за сохранение действующей пропорциональной избирательной системы.

Протесты в виде пикетирования парламента также состоятся и в пятницу, в 17.00, перед зданием Парламента.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.