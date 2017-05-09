В Кишиневе не прекращаются протесты против сговора Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы (ФОТО)
|
Начавшиеся 5 мая стихийные акции протеста продолжились и в четверг, когда около 200 человек собрались на пикет перед зданием Парламента, протестуя против договоренности президента Додона и олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы.
В ходе акции протеста манифестации было дополнительно объявлено о созыве массовой акции протеста 14 мая, в 12 часов.
Как и на прошлых акциях, протестующие осудили тайные договоренности Додона и Плахотнюка, и потребовали отзыва из парламента законопроектов об изменении системы выборов, а также выступили за сохранение действующей пропорциональной избирательной системы.
Протесты в виде пикетирования парламента также состоятся и в пятницу, в 17.00, перед зданием Парламента.
Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.
Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.
В Кишиневе не прекращаются протесты против сговора Додона и Плахотнюка об изменении избирательной системы (ФОТО) ...Просмотров: 491
В Кишиневе продолжились протесты против сговора Додона и Плахотнюка о пересмотре избирательной системы (ФОТО) ...Просмотров: 1782
|11.05.2017
|Судья Мельничук подменил собой Программу распределения дел в суде на процессе «группы Петренко» (ВИДЕО)
|09.05.2017
|В Кишиневе продолжились протесты против сговора Додона и Плахотнюка о пересмотре избирательной системы (ФОТО)
|09.05.2017
|Самое большое в мире Знамя Победы было развернуто в Кишиневе на Марше «За Свободную Родину» (ВИДЕО)
|09.05.2017
|Минута молчания (ВИДЕО)