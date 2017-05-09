В Европарламенте переносится решение по выделению финансовой помощи Молдове ...

Радио «Свободная Европа» (Europa Liberă) сообщает со ссылкой на свои источники в Европейском парламенте, что решение о выделение финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро было перенесено.

Как сообщает корреспондент РСЕ Рикард Жозвяк (Rikard Jozwiak ), окончательное решение о выделении средств должно было быть принято 18 мая, однако, Европарламент принял решение перенести это решение минимум на месяц. Сообщение об этом планируется официально выпустить 15 мая.

Как передает Радио «Свободная Европа», евродепутаты намерены обусловить выделение средств необходимостью соблюдения демократических норм в процессе проведения избирательной реформы, продвигаемой правящей в Молдове Демпартией и контролируемой президентом Игорем Додоном Партией социалистов.

Выделение Молдове пакета финансовой помощи в размере 100 миллионов евро было утверждено странами ЕС 12 апреля. Тогда, одним из условий выделения этой помощи было обязательство молдавских властей соблюсти «многопартийную парламентскую систему».

Соответствующий пакет финансовой помощи со стороны Евросоюза, который состоит из 60 миллионов евро кредита и 40 миллионов в качестве гранта, должен был дополнить выделенный Молдове кредит со стороны МВФ.