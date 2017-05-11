Партия «Действие и справедливость» поддержала призыв гражданского общества противостоять сговору Додона и Плахотнюка ...

Возглавляемая Майей Санду Партия «Действие и справедливость» призвала граждан Молдовы принять активное участие в намеченном на 14 мая гражданском протесте против изменения избирательной системы.

Как заявила Майя Санду на проведенной в пятницу пресс-конференции, законопроект об изменении избирательной системы является результатом сговора между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком.

«Плахотнюк и Додон вошли в сговор, с целью и дальше остаться у власти. Додон платит Плахотнюку по счетам, после того, как тот сделал его президентом», - заявила Майя Санду.

Санду отметила, что все соцопросы указывают на то, что Демпартия Плахотнюка не имеет шансов пройти в парламент при сохранении действующей избирательной системы. По мнению Санду, изменение избирательной системы объясняется и тем, что проигрыш на выборах означает для Додона и Плахотнюка «лишение не только свободы, но и их богатства».

«Плахотнюку некуда бежать из Молдовы, он – в капкане и держит всех нас в заложниках. А Додона он использует для реализации своих интересов», - отметила Майя Санду, уточнив, что в случае окончательного изменения избирательной системы «мы не избавимся от них на выборах».

В этой связи, лидер ПДС призвала всех, «кому небезразлично демократическое будущее Республики Молдова», прийти к зданию парламента на организованный гражданским обществом протест 14 мая, в 12 часов, против инициативы Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.