Партия «Действие и справедливость» поддержала призыв гражданского общества противостоять сговору Додона и Плахотнюка
|
Возглавляемая Майей Санду Партия «Действие и справедливость» призвала граждан Молдовы принять активное участие в намеченном на 14 мая гражданском протесте против изменения избирательной системы.
Как заявила Майя Санду на проведенной в пятницу пресс-конференции, законопроект об изменении избирательной системы является результатом сговора между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком.
«Плахотнюк и Додон вошли в сговор, с целью и дальше остаться у власти. Додон платит Плахотнюку по счетам, после того, как тот сделал его президентом», - заявила Майя Санду.
Санду отметила, что все соцопросы указывают на то, что Демпартия Плахотнюка не имеет шансов пройти в парламент при сохранении действующей избирательной системы. По мнению Санду, изменение избирательной системы объясняется и тем, что проигрыш на выборах означает для Додона и Плахотнюка «лишение не только свободы, но и их богатства».
«Плахотнюку некуда бежать из Молдовы, он – в капкане и держит всех нас в заложниках. А Додона он использует для реализации своих интересов», - отметила Майя Санду, уточнив, что в случае окончательного изменения избирательной системы «мы не избавимся от них на выборах».
В этой связи, лидер ПДС призвала всех, «кому небезразлично демократическое будущее Республики Молдова», прийти к зданию парламента на организованный гражданским обществом протест 14 мая, в 12 часов, против инициативы Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.
Партия Ренато Усатого призвала своих сторонников поддержать гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка ...Просмотров: 253
Судья Мельничук подменил собой Программу распределения дел в суде на процессе «группы Петренко» (ВИДЕО) ...Просмотров: 1679
|16:28
|Партия «Действие и справедливость» поддержала призыв гражданского общества противостоять сговору Додона и Плахотнюка
|09.05.2017
|В Кишиневе продолжились протесты против сговора Додона и Плахотнюка о пересмотре избирательной системы (ФОТО)
|09.05.2017
|Самое большое в мире Знамя Победы было развернуто в Кишиневе на Марше «За Свободную Родину» (ВИДЕО)
|09.05.2017
|Минута молчания (ВИДЕО)