Протесты против тандема Додон-Плахотнюк поддержала и партия «Наш дом Молдова» ...

Партия "Наш дом - Молдова", возглавляемая бывшим депутатом Григорием Петренко, объявила о поддержке протеста, запланированного гражданским обществом на воскресенье, 14 мая, против изменения избирательной системы, планируемого партиями Додона и Плахотнюка.

Об этом было заявлено на проведенной в пятницу пресс-конференции.

«Нам запретили участвовать в протестах, но несмотря на это, мы солидарны с теми, кто честно выходит на протесты. Люди искренне выходят протестовать против намерения тандема Додон-Плахотнюк изменить избирательную систему. Мы приняли решение поддержать протесты. Призываем всех наших сторонников, всех граждан, которые не боятся выражать свою гражданскую позицию, прийти 14 мая к парламенту, чтобы сказать НЕТ намерению приватизировать парламент, намерению изменить избирательную систему в интересах партий Додона и Плахотнюка», - заявил Григорий Петренко, отметив, что 5 мая партии Додона и Плахотнюка "попытались приватизировать парламент", приняв в первом чтении проект об изменении избирательной системы.

«Сегодня настал момент протестовать, мы должны оказать давление, должны продемонстрировать, в том числе внешним партнерам, что в Республике Молдова существует гражданское общество и что граждане не боятся протестовать против этого преступного режима. Мы - разные, но в этом случае должны быть солидарными: никто не приходит с партийными флагами, с партийными лозунгами: все приходят с единым лозунгом: не допустить изменения избирательной системы и не допустить приватизации парламента. Тем, кто боится выходить, напомню: протест - форма борьбы в демократической системе. Тем, кто будут охранять режим, хочу сказать: переходите на сторону народа», - добавил Петренко.

Ранее уже сообщалось, что на воскресенье, 14 мая, в 12.00 объявлен массовый протест в сквере перед парламентом Республики Молдова.

Гражданский протест уже поддержали Платформа "Достоинство и правда", Партия "Действие и солидарность" и "Наша Партия".