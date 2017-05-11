Партия Ренато Усатого призвала своих сторонников поддержать гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка ...

«Наша партия» призвала своих сторонников и граждан Молдовы присоединиться к массовому протесту, который состоится перед зданием Парламента в воскресенье 14 мая, чтобы не позволить Плахотнюку и Додону подстроить под себя избирательную систему.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», об этом вице-председатели партии Илиан Кашу и Дмитрий Чубашенко объявили в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу 12 мая, и посвященной всеобщей мобилизации против планов олигарха Владимира Плахотнюка окончательно захватить Молдову при помощи Партии социалистов и президента Игоря Додона.

«Представители «Нашей партии», как обычные граждане, присутствовали на всех флэшмобах против инициативы тандема Плахотнюка-Додона об изменении избирательной системы. И лидер «Нашей партии» неоднократно публично призывал поддержать гражданский протест», - заявил Илиан Кашу. «Протест, в условиях реалий режима Плахотнюка, остается единственной возможностью защитить свои права и хрупкую демократию в Молдове», - добавил он.

В свою очередь, Дмитрий Чубашенко подчеркнул, что до сих пор было высказано огромное количество аргументов против инициативы Плахотнюка-Додона: «Еще месяц назад шесть политических партий подписали общий документ, в котором выступили против изменения избирательной системы. Партия социалистов отказалась бороться за сохранение действующей системы. Это очень странно, поскольку социалисты де-факто отказались от победы на следующих парламентских выборах».

«Мы выйдем в воскресенье на протест, продолжим на следующей неделе — будем протестовать столько, сколько надо. Чтобы комбинированное давление внешних партнеров и протесты гражданского общества, политических партий вынудили Плахотнюка и Додона отказаться от своих планов изменить избирательную систему», - заявил Чубашенко.

Ранее уже сообщалось, что на воскресенье, 14 мая, в 12.00 объявлен массовый протест в сквере перед парламентом Республики Молдова.

Гражданский протест уже поддержали Платформа "Достоинство и правда", Партия "Действие и солидарность" и "Наш дом Молдова".