Европарламент перенес выделение помощи Молдове из-за серьезных нарушений демократических норм ...

Причиной переноса решения о выделении 100 миллионов Евро Молдове стали не только анализ макроэкономических показателей, но и политическая ситуация в Молдове, а также последние решения правящих партий и президента.

Об этом заявил в интервью радиостанции «Свободная Европа» (Europa Liberă) евродепутат, докладчик по Молдове от комиссии по внешней политике Петрас Ауштревичус, назвав указанное решение Европарламента «правильным решением, принятым в нужное время».

«Мы пришли к выводу, что, если утвердим сейчас начало переговоров, то это автоматически станет не только утверждением макрофинансовой помощи, но и поддержкой нынешней стратегии правящих партий, которая воплощает в себе «захваченное государство». Нас все больше беспокоит проблема, связанная с непрозрачностью решений, с направлениеи политического развития, поэтому я убежден, что мы приняли правильное решение в нужное время», - подчеркнул депутат Европарламента Петрас Ауштревичус.

Кроме того, евродепутат особенно отметил три из основных проблем, беспокоящих европейские власти в Молдове. Первая из них - это концентрация СМИ в двух концернах, контролирующих 85% рекламного рынка. Депутат не уточнил, какие именно концерны он имеет в виду, однако, известно, что указанную долю рекламного рынка в медиа-пространстве имеют медиа-холдинги, контролируемые олигархом Владимиром Плахотнюком и президентом Игорем Додоном.

Второй проблемой является отсутствие прозрачности решений в области юстиции, в частности, «волны последних арестов, которые, скорее являются политически мотивированными».

«Последняя наша претензия связана с очень поспешным и необоснованным решением правящей коалиции по «революционному» изменению избирательной системы, которое вызывает множество вопросов: почему сейчас, почему так поспешно и по какой причине? Сегодня в Молдове есть намного более сложные проблемы, которые необходимо решать, кроме изменения избирательной системы», - отметил евродепутат.

В этой связи он сообщил, что предварительно принято решение о переносе на месяц решения о выделении помощи Молдове. В то же время, в Европарламенте уже есть требование почти 100 евродепутатов о полном пересмотре мандата Европарламента в переговорах по этому вопросу с Еврокомиссией и Евросоветом.

Петрас Ауштревичус также заявил, что решение о переносе выделения помощи будет опубликовано 15 или 16 мая, что станет «четким сигналом от Европейского парламента для правящих партий Молдовы».