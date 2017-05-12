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Додон объявил, для кого социалисты освобождают должность Киртоакэ

Опубликовано : 13 май 2017 г. 16:59 | Просмотров: 630 | Категория: Власть

Занимающий должность президента лидер социалистов подтвердил ранее высказанные предположения о том, что на пост примара Кишинева готовится нынешний секретарь президента Додона Ион Чебан.

О том, что Чебан готовится занять место действующего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ объявил в эфире телеканала PROTV Игорь Додон..

Додон объявил об этом в контексте инициированного социалистами референдума по отзыву с должности Дорина Киртоакэ.

Лидер социалистов заявил, что уверен успехе инициированного референдума либо в том, что Киртоакэ будет арестован в ближайшее время.

По утверждению Додона, достойной кандидатурой для замены Киртоакэ будет  возглавляющий фракцию ПСРМ в муниципальном совете столиц Ион Чебан.

«Я твердо уверен в том, что столичный примар будет отставлен. Киртоакэ будет отставлен через референдум, а затем посажен в тюрьму, либо сразу попадет в тюрьму, потому как есть за что. Одной из возможных кандидатур на должность примара столицы», - сообщил Додон.

Кампания ПСРМ по отзыву Дорина Киртоакэ началась 11 мая и продлится два месяца. В случае сбора не менее 60 тысяч подписей, будет организован референдум по отзыву Киртоакэ.

Ранее в СМИ уже сообщалось о том, что решение контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком Апелляционной палаты Кишинева о разрешении процедуры сбора подписей по отставке примара Кишинева является одним из элементов договоренностей между Плахотнюком и Додоном против Либеральной партии Михая Гимпу. Также, называлось и имя Чебана, как потенциального кандидата, который будет пользоваться поддержкой властей либо в ходе досрочных выборов примара, либо при назначении его и.о.примара.



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