Режим мобилизовал всю полицию для защиты договоренностей Додона-Плахотнюка (ФОТО) ...

Накануне запланированного на воскресенье гражданского протеста против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы, весь личный состав полиции был мобилизован в Кишинев, а полицейским было приказано иметь при себе спецсредства.

Отданный в этой связи приказ главы МВД Александра Жиздана был доведен до всего личного состава Генерального инспектората полиции. Копия сообщения с приказом по всем комиссариатам полиции была предана гласности мэром Бельц, лидером «Нашей партии» Ренато Усатым.

По мнению отдавшего приказ Жиздана, протестующие против изменения избирательной системы якобы «готовят массовые беспорядки», а также «ставят под угрозу жизнь сотрудников правоохранительных органов».

В этой связи полицейским приказано «вести мониторинг социальных сетей о тенденциях и намерениях, как организаторов, так и заинтересованных в участии в этом протесте». «Особенно вести наблюдение за гражданами, выступающими негативно / радикально с намерениями дестабилизации и насилия, подготовки массовых беспорядков и угрожающих жизни участникам протеста и сотрудникам правоохранительных органов, задействованных в обеспечении правопорядка».

Всем районным подразделениям полиции было предписано с субботы иметь в распоряжении транспорт для доставки личного состава в Кишинев.

Жиздан определил и районы «повышенного риска», где полицию обязали быть «максимально внимательной».

По мнению главы МВД в зону максимального внимания полиции входит практически более половины Молдовы: Кагульский, Каларашский, Кантемирский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Оргеевский, Резинский, Штефан-водский, Страшенский, Теленештский, Унгенский, Глодянский, Рышканский, Дрокиевский, Дондюшанский, Сынжерейский, Шолданештский, Бессарабский, Вулканештсткий, Флорештский, Фалештский, а также муниципий Бельцы.

Личному составу было приказано готовиться по плану разгона протеста 24 апреля 2016 года, когда всей полиции было приказано защищать дом и офис олигарха Владимира Плахотнюка. В распоряжении также указано, что в связи с проходящими в Молдове протестами, учениями по разгону демонстрантов руководил некий сотрудник Чубачук, а также «группа инструкторов».

Ранее уже сообщалось, что 14 мая, в 12 часов, перед зданием парламента пройдет гражданский протест против тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона об изменении избирательной системы.