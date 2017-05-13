Боясь участия населения в протестах, власти запретили движение поездов на Кишинев ...

Железная дорога Молдовы объявила в воскресенье, что «в связи с дождями» были сняты с движения все поезда, обеспечивающие местное железнодорожное сообщение.

Примечательно, что объявленная руководством ЖДМ опасность «в связи с дождями» не коснулась поездов международного сообщения.

Объявление об отмене поездов вывешено на официальном сайте Железной дороги.

Ранее уже сообщалось, что 14 мая, в 12 часов, перед зданием парламента пройдет гражданский протест против тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона об изменении избирательной системы.