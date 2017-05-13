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Боясь участия населения в протестах, власти запретили движение поездов на Кишинев

Опубликовано : 14 май 2017 г. 10:51 | Просмотров: 1127 | Категория: Власть

Железная дорога Молдовы объявила в воскресенье, что «в связи с дождями» были сняты с движения все поезда, обеспечивающие местное железнодорожное сообщение.

Примечательно, что объявленная руководством ЖДМ опасность «в связи с дождями» не коснулась поездов международного сообщения.

Объявление об отмене поездов вывешено на официальном сайте Железной дороги.

Ранее уже сообщалось, что 14 мая, в 12 часов, перед зданием парламента пройдет гражданский протест против тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона об изменении избирательной системы.



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