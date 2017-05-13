В Кишиневе прошел многотысячный протест против изменения избирательной системы (ФОТО) ...

Несмотря на препятствия и запугивания со стороны властей, не менее 3 тысяч человек собрались в воскресенье перед зданием Парламента на гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.

На протест вышли тысячи противников изменения избирательной системы, прошедших через десятки фильтров полиции и контролирующих органов, преднамеренно расставленных властями на всех национальных и местных трассах, с целью препятствования поездкам в Кишинев.

Собравшиеся на протест потребовали незамедлительного отзыва из парламента совместного законопроекта об изменении избирательной системы, проголосованного в первом чтении депутатами из партий Додона, Плахотнюка и Лянкэ.

Выступившие на акции протеста гражданские активисты заявили, что этим протестом было продемонстрировано международному сообществу отсутствие широкого консенсуса в обществе по вопросу изменения избирательной системы.

Среди скандируемых протестующими лозунгов были: «Долой Плахотнюка!», «Додон – предатель!», «Плахотнюка – в тюрьму!», «Свобода!», «Виктория!».

В СМИ уже сообщалось, что по приказу главы МВД Александра Жиздана, в Кишинев был стянут весь личный состав молдавской полиции. Кроме того, мотивируя «проливными дождями», руководство «Железной дороги» распорядилось об отмене всех поездов местного сообщения. «Железная дорога» не сообщила, каким образом «проливные дожди» не повлияли на движение международных поездов.

На акции протетса было объявлено, что в случае отказа властей отозвать свой законопроект об изменении избириательной системы, 28 мая в Кишиневе пройдет очередной митинг протеста.

О проведении гражданского протеста было заявлено на прошедшей серии пикетов перед Парламентом, проходивших ежедневно, начиная с 5 мая, когда в результате совместного голосования контролируемого Плахотнюком большинства и фракции ПСРМ был утвержден в первом чтении законопроект по изменению избирательной системы.

Гражданский протест был поддержан Либерал-демократической партией Молдовы, «Нашей партией», Партией «Действие и Солидарность», Партией «Платформа ”DA” и «Наш дом Молдова», лидеры которых призвали своих сторонников выйти на организованную гражданским обществом акцию в защиту действующей избирательной системы.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.

Фото: facebook.com