Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО) ...

Выражение олигарха Владимира Плахотнюка о том, что у него «горит зад» (Arde curu’) стало посылом самому автору выражения.

В воскресенье, несколько тысяч протестующих против сговора Плахотнюка и Додона по изменению избирательной системы, поддержали известного своим отношением к режиму певца Пашу Парфени, а выражение стало речёвкой протестующих, показавших тем самым свое отношение к Плахотнюку.

Для справки: Выражение Arde curu’ (в переводе Горит зад – Ред.) принадлежит олигарху Владимиру Плахотнюку, который в одном из своих телефонных разговоров просил передать, что его заботой будет «замять» дело Григория Карамалака. «Скажи ему спокойно, потому что здесь у меня горит задница», - просил передать Карамалаку Плахотнюк.

После опубликования этого разговора, олигарха Владимира Плахотнюка открыто начали называть в социальных сетях «Ардекур».