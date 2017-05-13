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Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)

Опубликовано : 14 май 2017 г. 18:20 | Просмотров: 6552 | Категория: Люди

Выражение олигарха Владимира Плахотнюка о том, что у него «горит зад» (Arde curu’) стало посылом самому автору выражения.

В воскресенье, несколько тысяч протестующих против сговора Плахотнюка и Додона по изменению избирательной системы, поддержали известного своим отношением к режиму певца Пашу Парфени, а выражение стало речёвкой протестующих, показавших тем самым свое отношение к Плахотнюку.

Для справки: Выражение Arde curu’ (в переводе Горит зад – Ред.) принадлежит олигарху Владимиру Плахотнюку, который в одном из своих телефонных разговоров просил передать, что его заботой будет «замять» дело Григория Карамалака. «Скажи ему спокойно, потому что здесь у меня горит задница», - просил передать Карамалаку Плахотнюк.

После опубликования этого разговора, олигарха Владимира Плахотнюка открыто начали называть в социальных сетях «Ардекур».


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